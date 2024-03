Pemeran Hantu Shogun Film Exhuma, Mengenal Kim Byung Oh

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film horor Exhuma tayang di Indonesia sejak 28 Februari 2024. Film horor Korea ini karya sutradara Jang Jae Hyun. Film horor thriller ini telah meraup lebih dari 3 juta penonton dalam satu pekan. Exhuma melakukan debut perdana di Festival Film Internasional Berlin dalam sesi The Forum setelah terpilih sebagai film bergenre paling menonjol.

Exhuma tak hanya disoroti alur ceritanya, tapi juga para pemerannya, salah satunya karakter hantu Shogun yang diperankan Kim Byung Oh.

Siapa Kim Byung Oh?

Kim Byung Oh mantan atlet basket yang tinggi badannya mencapai 220,8 sentimeter atau melebihi 2 meter. Ia salah satu orang tertinggi di Korea Selatan. Dikutip dari Asian Wiki, ia lahir di Seoul pada 15 Maret 1976.

Kim Byung Oh meniti kariernya sebagai atlet basket setelah lulus SMA. Bergabung dengan tim basket Chung Ang University, ia menjadi salah satu atlet paling tinggi setelah Ha Seung Jin, 221,6 sentimeter.

Namun, performa yang menurun dan cedera yang dialami Kim Byung Oh menghambat ambisinya untuk bergabung dalam KBL, Liga Bola Basket Korea Selatan, pada 2013 dan 2014. Setelah pensiun, Kim Byung Oh masuk dalam industri hiburan. Tercatat, ia sudah membintangi berbagai film, seperti Time Renegades (2016), Night of the Undead (2020), dan Mission: Possible (2021).

Hantu Shogun Exhuma

Dikutip dari My Drama List, film Exhuma mengisahkan tentang misteri yang melingkupi pemakaman kakek buyut keluarga Park. Makamnya di atas gunung yang menyimpan kutukan. Proses pemindahan peti mati dari makam tersebut memerlukan ritual khusus.

Ternyata, ditemukan juga peti mati yang berbentuk vertikal yang diikat dengan kawat besi. Keberadaan makam itu berkaitan dengan zaman kekuasaan Jepang di Korea, ada peperangan yang menggunakan unsur supranatural. Seorang jenderal Jepang, Shogun mengalami kekalahan dalam pertempuran, kemudian dikubur hidup-hidup oleh cenayang Gisune.

Penonton Exhuma terus meningkat seiring dengan semakin banyak bioskop yang menayangkan. Pada 4 Maret 2024, film ini mulai diputar di Cinema XXI, jaringan bioskop terbesar di Indonesia.

