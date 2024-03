Calum Scott Buka Konser Ed Sheeran di Jakarta, Bawakan Lagu You Are The Reason

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calum Scott membuka konser Ed Sheeran Mathematics Tour 2024 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu, 2 Maret 2024 dengan lagu Lighthouse. Penyanyi dan penulis lagu asal Inggris itu naik ke atas panggung tepat pukul 19.00 WIB.

Dia tampil mengenakan jaket boomber emas yang senada dengan celananya, dipadukan dengan kaus putih. Begitu mendengar Calum Scott mulai bernyanyi, para penonton yang masih berada di luar stadion langsung bergegas masuk dan mencari tempat duduk mereka.

"Apa kabar Jakarta? Nama saya Calum Scoot, selamat datang di konser Ed Sheeran, saya akan menemani kalian selama 40 menit ke depan. Menyala abangku," kata Calum Scott.

Penampilan Calum Scoott membuat energi para penonton semakin meningkat menjelang Ed Sheeran tampil. Terlebih dia tampil dengan format full band.

Spesialnya Lagu You Are My Reason - Calum Scott

Kurang lengkap rasanya jika Calum Scott tidak membawakan lagu You Are My Reason. Sebelum menyanyikannya, Calum Scott mengakui bahwa lagu tersebut sangat terkenal di Indonesia sejak 2017 dan dia amat berterima kasih. "Terima kasih lagu berikut ini adalah favorit saya," katanya sebelum menyanyikan You Are My Reason.

Baca Juga: Ini Rekayasa Lalu Lintas saat Konser Ed Sheeran di JIS

Calum Scott membuka konser Ed Sheeran Mathematics Tour di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu, 2 Maret 2024. TEMPO/Marvela

Para penonton langsung berteriak dan mulai bernyanyi bersama. Mereka juga menyalakan flashlight dari ponsel masing-masing sehingga suasana semakin romantis dan indah. Di akhir dia mengubah liriknya menjadi, "Jakarta, you are my reason."

Calum Scott akhirnya menutup penampilannya dengan lagu Heaven dan Dancing on My Own. "Sampai jumpa, saya akan kembali. Nikmati konser Ed Sheeran malam ini. Aku cinta kalian," katanya.

Setlist Calum Scott di konser Ed Sheeran Jakarta:

- Lighthouse

- At Your Worst

- Whistle

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Biblical

- If You Ever Change Your Mind

- Where are You Now

- You Are The Reason

- Heaven

- Dancing on My Own

Profil Calum Scott

Nama Calum Scott mulai dikenal publik saat ia mengikuti sebuah ajang pencarian bakat, Britain's Got Talent pada 2015. Saat audisi pertama, ia mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowell. Ini membuat ia langsung berada di semi final tanpa melewati tahapan audisi lainnya. Meski Scott hanya bertahan sampai final dan tak membawa pulang gelar juara, suaranya yang khas tetap membuatnya bertahan di industri musik Inggris.

Penyanyi kelahiran 12 Oktober 1988 ini merilis lagu Dancing on My Own pada 2016 dan mendapat sambutan positif dari para pendengar. Single tersebut ini mendapat sertifikasi platinum di Inggris dan telah terjual sebanyak lebih dari 600 ribu. Namanya semakin terkenal setelah meluncurkan single You Are The Reason (2018).

Sebelumnya, Calum Scott pernah menggelar konser solo di Jakarta pada Selasa, 25 Oktober 2022 di Bengkel Space, SCBD. Dalam konser bertajuk Bridges Asia Tour 2022 Jakarta ini, Calum Scott membawakan total 17 lagu selama hampir 90 menit. Konser Calum Scott saat itu dipromotori oleh AEG Presents Asia, PK Entertainment, dan Sound Rhythm, sama seperti Ed Sheeran kali ini.

Pilihan Editor: Setlist Konser Ed Sheeran Mathematics Tour di Jakarta, Ada Sekitar 30 Lagu