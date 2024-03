Perdana Nonton Konser Ed Sheeran di Jakarta, Penggemar Tak Sabar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ed Sheeran akan menggelar konser hari ini, Sabtu, 2 Februari 2024 di Jakarta International Stadium atau JIS. Penyanyi dan penulis lagu asal Inggris ini akan membawakan lagu-lagu hitsnya, termasuk Perfect, Photograph, Thinking Out Loud, The A Team, Shape of You, hingga Bad Habits dalam konser bertajuk + - = ÷ x atau Mathematics Tour 2024 malam ini.

Promotor konser ini adalah AEG Presents Asia, PK Entertainment, dan Sound Rhythm. Seperti yang sudah diumumkan sebelumnya oleh promotor, para penggemar akan mendapatkan pengalaman konser terbaik, termasuk sensasi panggung 360 derajat ikonik, yang merupakan standar global untuk konser tur Ed Sheeran kali ini.

Antusias Penggemar Ed Sheeran

Para penggemar begitu antusias menyaksikan penampilan Ed Sheeran beberapa jam lagi. Seperti halnya Dira dan Caca yang sudah tidak sabar menonton Ed Sheraan untuk pertama kalinya secara langsung. Dua sahabat asal Depok ini mengaku sudah lama mengidolakan pelantun lagu Photograph itu.

"Deg-degan, excited banget, enggak sabar. Karena aku emang suka banget Ed Sheeran dari SD, sekarang aku sudah kuliah. Lagu-lagu lamanya aku suka banget. Akhirnya sekarang bisa dengerin langsung," kata Dira saat ditemui Tempo di area JIS menjelang konser dimulai.

Keduanya bahkan membeli pernak-pernik konser, seperti bando dengan wajah Ed Sheeran yang dibeli di sekitaran JIS. Mereka membelinya dengan harga Rp 15 ribu.

Mengenai perubahan lokasi konser, Caca dan Dira cukup menyanyangkan terutama karena transportasi umum yang kurang memadai, jika dibandingkan dengan di Gelora Bung Karno (GBK). Namun, mereka tetap merasa JIS juga punya poin plus. "JIS masih baru, jadi lebih keren dan lebih besar juga," kata Caca.

Rundown Konser Ed Sheeran di Jakarta

Konser Ed Sheeran dijadwalkan mulai pukul 20.15 WIB. Promotor menyarankan agar para pemegang tiket datang lebih awal atau sesuai dengan rundown yang telah mereka umumkan sebelumnya. Selain untuk menghindari kemungkinan terlambat, penggemar bisa menikmati beragam booth yang telah disediakan dan menyaksikan penampilan pembuka dari Calum Scott. Berikut rundown konser Ed Sheeran di Jakarta:

13.00 WIB - Gerbang, booth merchandise, dan F&B mulai dibuka

16.30 WIB - Pintu masuk ke area konser dibuka

19.00 WIB - Penampilan Calum Scott sebagai penyanyi pembuka

20.15 WIB - Ed Sheeran tampil di atas panggung

Promotor memberikan catatan bahwa jadwal di atas dapat berubah sewaktu-waktu karena situasi di lokasi tanpa pemberitahuan sebelumnya.

