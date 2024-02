Profil Aktor Lee Jae Wook, Ada Apa dengan Karina Aespa?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Jae Wook dan Karina aespa dikabarkan sedang menjalin hubungan. Agensi dari Lee Jae Wook, yakni CJes Studios telah mengonfirmasi bahwa Lee Jae Wook dan Karina aespa sedang menjalin hubungan dan berada di tahap pendekatan. Dispatch melaporkan kalau keduanya sedang menjalin hubungan, setelah menghadiri Milan Fashion Week.

Melansir dari Soompi, Selasa, agensi Lee Jae Wook memberikan tanggapan mengenai kabar tersebut. Agensi pun mengonfirmasi bahwa keduanya sudah saling mengenal dan meminta penggemar untuk menanggapinya dengan bijak.

“Keduanya saling mengenal,” kata perwakilan dari agensi CJes Studios. Mereka menambahkan, “Lee Jae-wook saat ini sedang syuting (drama), dan karena ini adalah kehidupan pribadinya, kami meminta rasa hormat yang hangat untuk ditunjukkan,” kata mereka.

Aktor 26 tahun itu memiliki rambut hitam dan tingginya 187 centimeter. Beberapa penampilannya dalam drama seperti Extraordinary You, mencuri perhatian dengan pesonanya yang hangat. Selain itu, ia juga dijuluki Guilty Man karena senyumnya yang cerah.

Lee Jae Wook model dan aktor yang telah membintangi beberapa drama Korea atau drakor yang populer seperti Memories of the Alhambra (2018). Namun, drama Korea pertama yang mempercayakannya sebagai pemeran utama adalah Do Do Sol Sol La La Sol (2020). Ia memerankan karakter Marco Han. Ia juga membintangi drama Search: WWW (2019). Ia berperan sebagai Ji Hwan.

Selain itu juga, Lee Jae Wook tampil dalam beberapa film seperti The Battle of Jangsari (2019) yang memerankan seorang prajurit bernama Lee Gae Tae. Ada pula drama Extraordinary You (2019) sebagai anak nakal yang populer, Baek Kyung. Namanya semakin melejit saat bermain di Extraordinary You.

Lee Jae Wook lahir pada 10 Mei 1998 di Seoul, Korea Selatan. Sejak usia muda, Lee Jae Wook telah menghibur orang menggunakan kostum dalam drama. Lee Jae Wook pertama kali mendaftar di Universitas Chung-Ang di Korea Selatan pada 2018. Dalam wawancara untuk majalah Marie Claire Korea, Lee Jae Wook secara singkat membahas ketika ia pertama kali membentuk minat dalam dunia akting. Akting yang mendorong motivasinya untuk bekerja keras.

Dia sebelumnya masuk dalam agensi VAST Entertainment, tapi keluar pada 22 Maret 2021. Saat ini sedang dikontrak oleh C-JeS Entertainment. Tidak hanya berperan andil di dunia drama Korea, ia juga aktif sebagai modeling yang meliputi pemotretan dan peragaan busana untuk merek-merek fashion kelas atas termasuk Prada, Dior, Nike, Berluti, Zegna, EX NIHILO, dan Fendi. Ada pula iklan dan pemotretan untuk kosmetik Lancôme.

Pada 2019, ia memenangi Best New Actor untuk drama Extraordinary You di MBC Drama Awards. Pada 2020, ia memenangi Rookie of the Year di Asia Artist Awards, Actor of the Year- Rookie di Brand of the Year Awards ke-18. Ia juga menerima Excellence Award for Actor in a Miniseries untuk perannya dalam Do Do Sol Sol La La Sol di KBS Drama Awards.

Pada 2022, ia mendapatkan anugerah Global Excellence Award di Korea Drama Awards atas kontribusinya dalam gelombang Hallyu untuk perannya dalam drama Alchemy of Souls. Ia juga dianugerahi Asia Special Award di Asia Model Awards ke-17. Penghargaan itu diberikan kepada bintang dunia yang diakui di seluruh Asia di luar Korea Selatan. Pada tahun yang sama, Lee Jae Wook juga dianugerahi dengan Best Actor Award dalam ajang Asia Artist Award.

MYESHA FATINA RACHMAN I YUNIA PRATIWI I ASIANWIKI I KPROFILES

