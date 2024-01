Profil Kai EXO yang Bakal Gelar Konser Virtual Reality Saat Wamil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kai EXO mengumumkan akan melangsungkan konser VR sebagai ucapan terima kasih kepada penggemarnya, EXO-L. Mengacu Instagram weareone.exo, konser yang bertajuk LYNK-POP: THE VR CONCERT KAI ini akan disiarkan pada 14 Februari 2024.

Meskipun sedang mengikuti wajib militer atau wamil, tetapi Kai mempersembahkan konser VR pertama sebagai perayaan hari ulang tahunnya. Tiket konser ini sudah dapat dipesan sejak 14 Januari 2024.

Baca Juga: Korea Selatan Janji Beri Kredit Pajak untuk Investasi Chip

Profil Kai EXO

Pemilik nama asli Kim Jong In ini lahir pada 14 Januari 1994 di Seoul, Korea Selatan. Anggota EXO kedua yang menekan kontrak dengan SM Entertainment ini bergabung dengan agensi usai mengikuti S.M. Youth Best Contest ke-10 pada 2007. Ia bergabung dengan EXO sebagai penari utama ketika berusia 13 tahun yang terinspirasi dari Shinhwa.

Menurut exo.fandom, Kai telah menari sejak berumur 8 tahun melalui latihan jazz dan balet. Meskipun keinginan orang tuanya belajar taekwondo dan piano, tetapi ia dengan cepat kehilangan minat keduanya. Lalu, setelah menonton The Nutcracker ketika kelas empat, ia mengungkapkan keinginannya untuk belajar balet secara profesional.

Baca Juga: Korea Utara Uji Coba Rudal Hipersonik Bahan Bakar Padat

Saat sudah bergabung dengan SM Entertainment, Kai mengembangkan keahlian lain hip hop, popping, dan locking. Kemudian, pada 2008, ia membuat penampilan singkat di video musik TVXQ, HaHaHa Song bersama rekan EXO-K, Suho dan Chanyeol.

Pada 23 Desember 2011, Kai menjadi orang pertama dari 12 anggota EXO yang secara resmi diperkenalkan kepada publik melalui trailer teaser. Ia tampil dalam 12 trailer yang dirilis dalam 3 bulan ke depan. Lalu, ia juga tampil dalam tayangan televisi pertamanya dengan Luhan, Chen, dan Tao EXO-M di acara Gayo Daejun SBS pada 29 Desember 2011. Satu tahun kemudian, ia berhasil lulus dari School of Performing Arts Seoul.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain dengan EXO, Kai juga berhubungan dengan grup penyanyi promosi, Younique Unit, dengan Luhan EXO-M, dan SM The Performance dengan Lay EXO-M, dan musik video Twinkle TaeTiSeo dengan Sehun. Kemudian, pada 2019, ia menjadi anggota grup super bernama SuperM bersama Baekhyun (EXO), Taemin (SHINee), Taeyoung dan Mark (NCT), serta Ten dan Lucas (WayV).

Setelah itu, pada 2020, Kai merilis mini album berjudul KAI. Satu tahun kemudian, ia kembali merilis mini album, Peaches. Lalu, pada 2023, ia merilis Rover yang terdiri dari 6 lagu, yaitu Rover, Black Mirror, Slidin', Bomba, Say You Love Me, dan Sinner. Dikutip Yonhap News Agency, Rover menjadi mini album Kai dengan genre berbeda. Sebelumnya, Kai menunjukkan kemampuan vokal dan tarian pada R&B saja, sedangkan Rover akan menunjukkan dalam R&B dipadukan beragam genre lain.

Selain pandai bernyanyi, Kai juga dikenal sebagai idol fashionista yang sangat pandai memadupadankan pakaian menjadi lebih keren. Kai pun kerap sering diundang ke acara fashion terkemuka, termasuk dalam ranah internasional. Selain itu, ia juga dikenal sangat suka membaca buku dan merekomendasikannya kepada penggemar.

Pada 11 Mei 2023 silam, SM Entertainment tiba-tiba mengumumkan Kai EXO mendaftarkan diri untuk melaksanakan wamil. Berdasarkan pernyataan resmi SM Entertainment, alasan Kai mendadak wamil lantaran perubahan baru undang-undang militer. Akibatnya, ia tidak bisa menunda dan harus mendaftar wamil secepatnya untuk melakukan pelatihan dasar.

RACHEL FARAHDIBA R | MEUTIA MURTI DEWI | VIVIA AGARTA FEBRIARTI | RADEN PUTRI | GABRIELLA AMANDA

Pilihan Editor: Alasan Kai EXO Mendadak Wamil Bukan karena Perubahan Peraturan Militer