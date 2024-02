Pemeran Putri Diana Menerima Piala SAG Awards, Simak Acara Penghargaan Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemeran Putri Diana di serial The Crown Season 5 dan 6, Elizabeth Debicki menang sebagai Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series dalam ajang Screen Actors Guild Awards atau SAG Awards 2024 di Los Angeles, California pada Sabtu, 24 Februari 2024. Kemenangan itu didapat berkat perannya sebagai Putri Diana.

Elizabeth Debicki naik ke panggung SAG Awards 2024 tanpa memakai sepatu. Dia terkejut ketika namanya dipanggil sebagai pemenang, kemudian perlahan bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju panggung.

Tentang SAG Awards

Penghargaan SAG Awards telah menjadi sorotan tahunan dalam industri hiburan.SAG Awards telah menjadi salah satu momen penting bagi para profesional di dunia akting. Dikutip Backstage, SAG Awards pertama diadakan pada 1995. Pembawa acara pertama SAG Awards, Kristen Bell. Kathu Connel telah lama memproduseri SAG Awards sejak upacara pertamanya pada 1995. Proses pemungutan suara ini akan berlangsung dalam dua tahap, yakni nominasi dan pemungutan suara akhir.

Dikutip dari SAG Awards, SAG AFTRA tim penilai telah mewakili penyiar, jurnalis penyiaran, penari, DJ, penulis berita, editor, pembawa acara, produser, penyanyi, pemeran pengganti, dan para profesional lainnya. SAG Awards mempersembahkan 13 penghargaan di bidang televisi dan film. Penghargaan ini memiliki badan pemungutan suara terbesar untuk rangkaian penghargaan.

Penghargaan Elizabeth Debicki

Elizabeth Debicki mengalahkan Jennifer Aniston dari The Morning Show, Bella Ramsey dari The Last of Us, Keri Russell dari The Diplomat, dan Sarah Snook dari Succession. "Para perempuan dalam kategori saya, saya menonton dengan penuh kekaguman dan saya belajar bagaimana melakukan keahlian saya dengan menonton kalian. Jadi, dinominasikan di samping kalian adalah hal yang luar biasa," kata Elizabeth Debicki dalam pidato kemenangannya.

Mengakhiri pidatonya, Elizabeth Debicki memberikan sapaan kepada para lawan mainnya di The Crown, serta ibunya yang juga berulang tahun tepat di hari kemenangannya itu. “Kepada keluarga The Crown saya dan banyak dari kalian yang ada di sini malam ini, senang bisa bekerja sama,” katanya. "Pekerjaan ini sungguh sebuah anugerah."

