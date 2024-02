Aktor Thailand Fifa Premanan Menikah, Bagikan Momen Akad dengan Kutipan Ayat Al-Quran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Thailand, Fifa Premanan resmi menikahi pujaan hatinya yang bernama Mardy Laojoroen. Prosesi tersebut digelar dengan akad nikah yang khidmat dan sederhana. Kabar bahagia ini dibagikan oleh kedua mempelai melalui unggahan di Instagram.

Pernikahan Fifa dan perempuan yang kerap disapa Deena Madyy ini berlangsung pada Sabtu, 17 Februari 2024, sehari tepat sebelum ulang tahun Fifa yang ke-26. Wajah tampan sang aktor yang terlihat berseri di hari pernikahannya jadi perbincangan netizen, khususnya para fans dari Indonesia.

Momen pernikahan mereka yang berlangsung secara Islam tersebut juga mencuri perhatian. Ya, sebab aktor bernama lengkap Fifa Premanan Sripanich ini membagikan cuplikan video pernikahannya dengan lagu berbahasa Arab yang makin memancarkan karismanya.

Potret pengantin perempuan dibalut gaun pernikahan dan hijab berwarna putih dengan kerudung panjangnya pun jadi sorotan publik. Deena terlihat anggun dengan gaun pengantin berbahan satin yang dilengkapi brokat dan tule yang menjuntai di belakang kerudungnya. Sementara sang mempelai pria terlihat gagah dengan setelan tuksedo hitam dan dalaman kemeja putih, serta celana panjang dan dasi kupu-kupu yang juga berwarna hitam.

Potret Pernikahan Fifa Premanan yang Berlangsung Sederhana

Keduanya tampil serasi saat berfoto di pelaminan dengan latar belakang nama panggilan keduanya, yakni Rayhan dan Madina. Ada pula potret keduanya yang tersenyum saat berpose bersama keluarga.

Dari unggahan tersebut, diketahui pernikahan mereka berlangsung intim karena hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat. Selain itu, waktu persiapan pernikahan pasangan yang berbahagia ini juga berlangsung cepat.

“Terima kasih banyak untuk semuanya, keluarga dari kedua belah pihak, saudara dan teman-teman. Semuanya terjadi dengan cepat. Saya tidak mempersiapkannya jadi saya tidak mengundang atau memberi tahu siapa pun sebelumnya,” tulis Mardy Laojoroen di Instagram pada Selasa, 20 Februari 2024.

Sontak, unggahan keduanya banjir dukungan dan ucapan selamat serta doa untuk pasangan ini. Banyak netizen yang akhirnya penasaran dengan sosok Deena Madyy yang bukan berasal dari kalangan selebritas. Dari akun Instagram pribadinya, Deena menjelaskan dirinya sebagai seorang pengacara dan pengusaha di bidang manufaktur yang mendistribusikan produk olahan laut seperti daging kepiting dalam berbagai kemasan.

Aktor Thailand, Fifa Premanan menikahi kekasihnya, Mardy Laojoroen. Foto: Instagram.

Bagikan Momen Pernikahan, Fifa Premanan Mengutip Ayat Al-Quran

Dalam salah satu unggahan sang aktor, dia membagikan foto-foto pernikahannya pada Senin, 19 Februari 2024 bersama kutipan ayat suci Al-Quran. Berikut tulis keterangan Fifa yang diambil dari surah An-Nisa ayat pertama. "Alhamdulillah. O mankind, fear your Lord, who created you from one soul and created from it its mate and dispersed from both of them many men and women…” tulisnya.

Ayat tersebut secara lengkap berarti: "Segala puji bagi Allah/Wahai manusia. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak)."

Menariknya lagi, ada momen ketika Fifa mendoakan perempuan yang baru dipersuntingnya dengan memegang kepala Madina. Dari cuplikan video singkat, Fifa terlihat mengucapkan doa untuk sang istri yang makin menambah kesan khidmat pada prosesi pernikahan mereka.

Karier Fifa Premanan Sebagai Aktor Thailand

Fifa Premanan Sripanich atau akrab dengan nama Fifa Premanan merupakan artis yang lahir di Thailand, 18 Februari 1998. Ia saat ini bekerja di bawah naungan Channel 7, perusahaan manajemen artis dan jaringan siaran televisi yang berbasis di Thailand.

Fifa Premanan mulai dikenal publik sebagai pemenang dalam acara Love Sick The Series Freshy Camp. Pada 2015, dia berperan dalam Love Sick Season 2, serial bergenre boy love atau BL yang sangat populer di Thailand. Pada serial tersebut, ia jadi pemeran pendukung sebagai sepupu Arm Mick.

Sejak saat itu ia aktif berakting. Fifa Premanan juga berperan di berbagai serial televisi Thailand lainnya, seperti Mafia Lamsing, Sao Noi Roi Mic, Jao Sao Jamloei, Samee Chua Kuen, Jo Wela Ha Phuyai, dan masih banyak lagi.

