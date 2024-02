Serba-serbi Film Siksa Kubur yang akan Tayang Momen Lebaran 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Joko Anwar mempersembahkan karya terbarunya, film Siksa Kubur. Joko Anwar tak sekadar menyajikan genre horor yang menegangkan, tapi juga membawa pesan perenungan. Film Siksa Kubur akan tayang pada 10 April 2024.

“Ini sudah film saya yang kesepuluh. Setelah 20 tahun bekerja sebagai penulis dan sutradara, rasanya saya ingin membuat film yang lebih punya makna, lebih dewasa," kata Joko Anwar, pada Rabu, 21 Februari 2024. Ia menambahkan, harapannya karya terbaru ini secara cerita dan pembangunan karakter lebih kuat dari film-film saya sebelumnya.

Tentang Film Siksa Kubur

1. Efek Praktikal

Menurut Joko Anwar, film Siksa Kubur ingin membawa penonton melalui perjalanan yang menggugah hati. Tak hanya sekadar jumpscare dan kesadisan seperti biasanya film horor. Film ini menerapkan efek praktikal yang dominan daripada teknologi CGI. “Film ini penceritaan separuhnya ada di tata suara. Kami ingin penonton merasa berada di dalam kejadian-kejadian yang dialami karakternya, termasuk ke dalam kubur," katanya.

2. Pesan

Joko ingin menyampaikan pesan-pesan yang dalam dan menggugah hati, bukan sekadar mengejar efek visual mencekam. Menurut Joko, peran penting tata suara dalam film ini yang menjadi elemen kuat dalam menyampaikan cerita. Siksa Kubur bukan hanya sekadar tontonan visual, tapi juga pengalaman sensoris yang mendalam bagi para penonton.

3. Widuri Puteri

Joko Anwar menghadirkan wajah baru dalam industri perfilman Indonesia, yakni aktris cilik Widuri Puteri. Ia anak penyanyi Widi Mulia dan aktor Dwi Sasono. Widuri Puteri memasuki fase baru dalam kariernya dengan berperan dalam Siksa Kubur.

Melalui akun Instagram, Widi Mulia menyampaikan kebanggaannya atas perjalanan karier putrinya ini. Dalam unggahannya pada Senin, 18 September 2023, ia menyebut peran Widuri Puteri dalam Siksa Kubur pencapaian baru yang patut dipuji.

4. Talenta Baru dan Para Artis Senior

Dalam kumpulan potret profil Widuri, Widi menunjukkan perasaannya melihat anaknya tersebut memasuki fase baru dalam perjalanan kariernya di industri perfilman Tanah Air. “Begitu banyak lapisan perasaan yang terwakili dari tatapan ini. Selamat menikmati proses perjalanan barumu anakku @widuri.puteri,” tulis Widi Mulia. Bintang lainnya telah muncul dalam teaser sebelumnya antara lain Faradina Mufti, Reza Rahadian, Christine Hakim, Happy Salma, Fachri Albar.

5. Tayang Saat Momen Lebaran

Film yang diproduksi oleh Come and See Pictures ini direncanakan akan tayang pada momen spesial Lebaran tahun 2024. Sebagai salah satu tontonan yang dinantikan, Siksa Kubur menimbulkan antusias tinggi di kalangan penonton. Film ini kombinasi tema dengan penggunaan efek praktikal yang menegangkan.

INTAN SETIAWANTY | MARVELA | ANTARA

