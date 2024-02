Comeback dengan With YOU-th, Twice Bagikan Kisah Masa Muda, Cinta, dan Persahabatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Girl group K-Pop TWICE comeback dengan mini album terbaru mereka yang bertajuk With YOU-th pada Jumat, 23 Februari 2024. Melalui EP ini TWICE ingin merangkum masa muda kesembilan anggota sebagai sebuah grup idola bersama para penggemar mereka agar dapat dikenang selamanya.

“Kami bekerja keras untuk album ini karena kami tahu banyak Once (penggemar) yang sudah lama menunggu rilisan baru kami. Kami berharap dapat bersenang-senang bersama mereka agar tidak ada penyesalan,” ungkap Chaeyoung dalam siaran pers, dikutip dari Korea Herald.

With YOU-th diluncurkan nyaris satu tahun setelah EP terakhir TWICE, Ready tio Be yang rilis pada Maret 2023.

Lebih lanjut, Jeongyeon menjelaskan bahwa di dalam video klip lagu One Spark banyak adegan yang menampilkan kegembiraan masa muda para anggota. “Kami berpegangan tangan atau berpelukan di sepanjang konten teaser untuk EP baru untuk menunjukkan kebahagiaan masa muda TWICE,” ucap Jeongyeon. “Kami berharap ‘With YOU-th’ akan tetap menjadi (bagian) masa muda bagi kami dan penggemar kami."

TWICE Berbagi Kisah Masa Muda, Cinta, dan Persahabatan

Mini album baru ini berisi enam lagu dengan One Spark sebagai judul utama. Grup keluaran agensi JYP Entertainment ini mencoba berbagi kisah masa muda, cinta, dan persahabatan mereka melalui album ini.

“Kami berbicara tentang hubungan kami, bagaimana kami mendukung dan mencintai satu sama lain. Karena penggemar kami menyukai kerja tim dan chemistry kami sebagai grup beranggotakan sembilan orang, kami pikir mereka akan menyukai album ini,” kata Jihyo TWICE, leader dari grup yang debut pada 2015 itu.

“Ada banyak adegan di video musik kami di mana kami semua berpegangan tangan. Menurutku adegan seperti itu menunjukkan betapa dekatnya kami dan betapa tindakan tersebut terjadi secara alami,” kata Sana. “TWICE adalah masa mudaku,” Momo TWICE melanjutkan. “Masa muda TWICE menjadi lebih indah berkat cinta Once."

Koreografi pada lagu One Spark juga menampilkan tarian yang saling terhubung. Hal ini mendramatisasi pertunjukkan lagu bernuansa manis dan cerah tersebut.

3 Anggota TWICE Ikut Berpartisipasi dalam Penulisan Lagu

Melalui siaran pers, TWICE juga membagikan bahwa beberapa anggota grup ikut mengambil bagian dalam penulisan lirik lagu di album terbaru mereka. Tiga dari sembilan anggota yang ikut berpartisipasi adalah Jeongyeon, Dahyun, dan Chaeyoung.

Jeongyeon menulis lirik untuk lagu Bloom, di mana dirinya mencoba menggambarkan proses pertumbuhan sekuntum bunga. “Aku menulis liriknya dengan membayangkan proses mekarnya sebuah bunga,” katanya

“You Get Me adalah lagu pengiring lagu pertama I Got You, jadi aku ingin lagu itu mengandung pesan bahwa dunia terasa lengkap (hanya) ketika bersama,” kata Dahyun yang berpartisipasi menulis lagu You Get Me. “Aku pikir itu akan menjadi lagu yang bisa kita renungkan bersama di masa depan."

Berbeda lagi dengan Chaeyoung yang terlibat dalam menulis lirik untuk Rush. Ia mencoba mengisi lagu dengan gaya trendi dan berirama klub Jersey tersebut dengan kata-kata yang lucu, indah, dan jenaka untuk memberikan kesan yang penuh keceriaan.

Dilansir dari Korea JoongAng Daily, I Got You merupakan single kolaborasi terbaru TWICE dengan musisi asal Amerika Lauv yang dirilis awal bulan ini. Kesembilan anggota mengatakan bahwa mereka merasa terhormat dapat bekerja sama dengan musisi yang mereka kagumi sejak lama.

