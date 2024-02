Barbra Streisand akan Menerima Life Achievement di SAG Awards 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Barbra Streisand akan menerima penghargaan SAG Life Achievement Awards di SAG Awards ke-59 pada Sabtu 24 Februari 2024. Dia terpilih atas upaya kemanusiaannya dan pencapaian kariernya selama lebih dari enam dekade.

Presiden SAG Fran Drescher mengatakan Barbara Streisand adalah ikon dan talenta yang tak tertandingi di industri hiburan. Menurut dia Barbara berhasil memikat penonton di Broadway. Termasuk dalam fil klasik seperti Funny Girl, The Way We Were, dan A Star Is Born.

Drescher memuji kemampuan Barbra memerankan karakternya, serta karier yang bertahan lama. "Dia adalah ikon kolosal dengan etos kerja yang tiada henti, berkembang di setiap tahap perjalanannya yang luar biasa. Kami merayakan Barbra Streisand bukan hanya atas pencapaiannya namun juga atas warisan abadi yang dimilikinya," katanya.

Mimpi jadi aktris

Sejak kecil Barbra Streisand telah bermimpi menjadi aktris. "Sejak saya masih kecil, duduk di Loew's Kings Theatre di Brooklyn, saya bermimpi menjadi salah satu aktris yang saya lihat di layar," katanya.

Bagi Streisand, film adalah sebuah portal menuju dunia yang hanya dapat dia bayangkan sendiri. "Meskipun saya bukan kandidat yang mungkin, namun mimpi saya menjadi kenyataan. Penghargaan ini sangat berarti bagi saya karena datang dari rekan-rekan aktor yang sangat saya kagumi," tambahnya.

Profil Barbra Streisand

Barbra Streisand dikenal sebagai artis serba bisa. Dia memulai kariernya di panggung Broadway. Dia juga merekam beberapa album musik yang memenangkan Grammy Awards, serta memproduseri banyak proyek.

Di tahun 1964, Barbra tampil sebagai Fanny Brice dalam produksi Funny Girl. Dia mengulangi perannya dalam film yang diadaptasi dari pertunjukan itu pada tahun 1968. Berkat perannya itu dia memenangkan Aktris Terbaik Oscar.

Wanita berusia 81 tahun itu memulai debut sebagai sutradara lewat film Yentl pada tahun 1983. Saat itu dia menjadi wanita pertama yang mengarahkan, memproduksi, menulis, dan membintangi film layar lebar. Selain itu dia juga wanita pertama yang memenangkan Penghargaan Golden Globe untuk Sutradara Terbaik. Beberapa karyanya masuk nominasi Oscar seperti The Prince of Tides dan The Mirror Has Two Faces.

Barbra Streisand juga telah merilis lebih dari 80 album sepanjang karirnya. Penghargaan lainnya termasuk 10 Grammy, lima Emmy, tiga Peabody Awards, dan Tony Award. Baru-baru ini, Streisand menerbitkan memoar yang telah lama ditunggu-tunggu, My Name Is Barbra, yang langsung menjadi buku terlaris New York Times.

SAG Awards 2024

SAG Awards 2024 akan digelar pada Sabtu 24 Februari 2024 di Shiren Auditorium & Expo Hall, California, Amerika Serikat. Acara ini juga akan disiarkan langsung secara global di Netflix pada pukul 8 malam waktu setempat.

Acara ini akan dibuka oleh Idris Elba melibatkan sejumlah selebriti sebagai presenter. Dari Emily Blunt, Jessica Chastain, Colman Domingo, Robert Downey Jr., Fran Drescher, Billie Eilish, America Ferrera, Brendan Fraser, Cillian Murphy, Glen Powell, Margot Robbie, hingga Naomi Watts.

