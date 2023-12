Mengenal Apink dan Anggota Grup K-Pop Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Apink grup K-Pop yang terbentuk sejak 2011. Grup ini mulanya terdiri atas tujuh anggota, yaitu Park Chorong, Yoon Bomi, Jung Eunji, Son Naeun, Kim Namjoo, Yookyung, dan Oh Hayoung. Han Yookyung hengkang pada April 2013. Son Naeun juga meninggalkan Apink pada April 2022.

Tentang Apink

Pada 19 April 2011, Apink merilis mini album debutnya, Seven Springs of Apink, menampilkan lagu I Don't Know sebagai single utamanya. Apink merilis NoNoNo dalam debut single Jepang pada Oktober 2014. Grup ini telah menerima pengakuan di acara-acara seperti Mnet Asian Music Awards ke-13, Seoul Music Awards ke-21, dan Golden Disc Awards ke-26.

Apink telah merilis berbagai album mini dan studio. Deretan lagu NoNoNo, Mr. Chu, LUV, dan I'm So Sick telah menjadi hit di tangga musik Korea Selatan. Apink juga pernah menerima banyak penghargaan atas prestasi di industri musik. Itu termasuk dari acara penghargaan musik bergengsi, yaitu Melon Music Awards, Golden Disc Awards, dan Seoul Music Awards. Apink pernah tur konser di berbagai negara di Asia dan Eropa. Mereka juga memiliki basis penggemar yang besar di luar Korea Selatan, termasuk di Jepang, Cina, dan Amerika Serikat.

Anggota Apink

1. Park Chorong

Dikutip dari Kpopping, Park Chorong pemimpin atau leader grup ini. Ia lahir di Chungcheongbuk-do, Korea Selatan, pada 3 Maret 1991. Chorong juga sempat membintangi drama Reply 1997 (2012) dan Plus Nine Boys.

2. Yoon Bomi

Yoon Bomi lahir di Suwon pada 13 Agustus 1993. Bomi juga menyukai aktivitas bela diri. Ia berlatih taekwondo sejak kecil dan juga pemegang sabuk hitam tingkat tiga.

3. Jung Eunji

Jung Eunji vokalis utama Apink. Nama lengkapnya Jung Hye Rim. Ia dikenal dengan nama panggung Eunji lahir pada 18 Agustus 1993. Pada 18 April 2016 ia memulai debut sebagai artis solo dengan mini album IU and Woori Rainbow.

4. Kim Namjoo

Kim Namjoo lahir di Seoul pada 15 April 1995. Namjoo juga bisa berbicara Bahasa Mandarin.

5. Oh Hayoung

Oh Hayoung vokalis dan rapper di Apink. Ia lahir pada 19 Juli 1996. Pada 2017, Hayoung berakting dalam Please Find Her dan mengawali karier aktingnya.

