Kaleidoskop 2023: 7 Artis Indonesia Berprestasi di Kancah Internasional

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah selebritas Indonesia menorehkan catatan prestasi dari berbagai bidang di kancah internasional dalam catatan kaleidoskop 2023. Mulai dari musik, seni peran, akademik, hingga kehadiran mereka yang mengharumkan Tanah Air di mata global.

Pencapaian yang diraih tersebut sukses mencuri perhatian publik dan bikin para penggemar semakin mengagumi mereka. Lantas, siapa saja artis Indonesia berprestasi itu? Berikut Kaleidoskop 2023 yang membahas pencapaian membanggakan tersebut selengkapnya.

1. Putri Ariani

Penyanyi berusia 17 tahun ini sukses membikin bangga Indonesia berkat penampilannya yang memikat di ajang pencarian bakat internasional America’s Got Talent (AGT). Saat audisi pada Juni 2023, para juri terpukau dengan penampilannya saat ia menyanyikan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul Loneliness sambil bermain piano.

Setelah itu, ia pun ditantang oleh Simon membawakan lagu lain. Penuh semangat, Putri Ariani unjuk bakat menyanyikan lagu Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Suara merdu dan jernihnya membuat penonton tercengang. Simon Cowell, juri yang terkenal paling sulit meloloskan peserta itu pun terhipnotis dan langsung memberikan Golden Buzzer untuk Putri Ariani.

Putri langsung lolos ke babak semifinal melawan kontestan dari negara lain dengan bakat beragam. Meski meraih juara 4 di ajang tersebut, penampilan Putri Ariani saat menyanyikan lagunya itu viral di berbagai media sosial dan mengharumkan nama Indonesia. Video audisinya jadi video AGT paling banyak ditonton sepanjang masa dengan 55 juta kali tayangan di YouTube.

2. Nicole Zefanya (Niki Zefanya)

Niki Zefanya Tampil di Coachella Valley Music & Art Festival 2022/Instagram-@nikizefanya

Masih dari musisi perempuan, penyanyi yang dikenal dengan nama panggung NIKI, mencatat prestasi di sepanjang 2023. Berkat tur dunianya bertajuk Nicole World Tour, namanya semakin dikenal oleh penggemar internasional.

Nicole Tour merupakan konser solo perdana penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia tersebut untuk mempromosikan album studio keduanya, Nicole, yang rilis pada Agustus 2022. Turnya dimulai pada 8 September 2022 di teater Malkin Bowl di Vancouver, Kanada dan berakhir pada 10 Oktober 2023 di Melkweg, Amsterdam, Belanda.

Tak tanggung-tanggung, pada konser dunianya ini, Niki Zefanya mengunjungi 41 kota di Amerika Utara, Asia, Australia, hingga Eropa. Penyanyi yang berada dalam naungan label 88rising itu juga menjadi salah satu penampil di festival musik ternama Coachella pada 2022 lalu yang digelar di Amerika Serikat.

3. Iko Uwais

Usai mendunia berkat kemampuan aktingnya di film laga The Raid, tahun ini Iko Uwais tampil di film Hollywood, Exp4andbles atau The Expendables 4. Namanya bersanding dengan artis kenamaan dunia, seperti Sylvester Stallone, Jason Statham, juga Megan Fox.

Dalam film aksi petualangan itu, Iko Uwais berperan sebagai mantan tentara bernama Suarto yang menjual senjata ilegal dan mengancam stabilitas dunia. Selain itu, suami penyanyi Audy Item tersebut juga dikabarkan akan beradu akting dengan aktor laga dunia lain, seperti Jet Li, Tony Ja, hingga Ma Deong Sook dalam film Nonstop.

4. Laura Basuki

Laura Basuki/Foto: Instagram/Laura Basuki

Aktris Indonesia yang satu ini menorehkan prestasi yang membanggakan di Busan International Film Festival (BIFF) 2023. Ia membawa pulang penghargaan Asia Wide Award dalam ajang Marie Claire Asia Star Awards 2023 yang digelar pada hari kedua festival perfilman bergengsi itu.

Piala tersebut diperoleh berkat perannya dalam film 24 Jam Bersama Gaspar yang melangsungkan world premiere di Busan. Prestasinya itu jadi sorotan karena Laura Basuki tampil sepanggung dengan Doh Kyungsoo alias D.O. EXO.

Idola K-Pop dan aktor itu juga mendapat penghargaan yang sama seperti Laura, yakni Asia Wide Award (Penghargaan Bintang Asia) kategori laki-laki. Keduanya berada di panggung yang sama untuk menerima piala dan memberikan pidato singkat.

5. Raline Shah

Artis Raline Shah kerap menghadiri sederet acara penting seperti karpet merah dunia hingga konferensi internasional. Ia ditunjuk sebagai pembicara dalam forum KTT Bisnis dan Investasi ASEAN atau ASEAN Business and Investment Summit 2023.

Raline Shah mewakili generasi muda dari negara-negara di ASEAN dalam forum global yang digelar pada 5 sampai 7 September 2023 di Jakarta Convention Center (JCC). Sosoknya disebut sebagai representasi yang tepat dari istilah "Beauty, Brand and Behavior karena sering mewakili Indonesia di berbagai acara internasional.

Yang terbaru, Raline Shah membagikan potretnya saat menghadiri Middle East and Africa Summit yang berlangsung di Abu Dhabi, United Arab Emirates. Dia juga kerap tampil dalam acara yang dihadiri oleh sederet seleb Hollywood. Saat hadir di karpet merah Festival Film Cannes di Prancis pada Juni, nama Raline Shah jadi sorotan netizen dunia karena tampil anggun mengenakan kebaya biru rancangan desainer Indonesia dan perhiasan ternama Chopard.

6. Cinta Laura Kiehl

Cinta Laura. Instagram

Figur publik yang lulus dari Colombia University dengan dua gelar berpredikat cumlaude pada 2014 ini dikenal dengan sederet prestasinya. Di tahun ini, Cinta Laura Kiehl terpilih sebagai perwakilan perempuan Indonesia untuk menghadiri L'Oreal Paris Le Defile Paris Fashion Week 2023 bertema "Walk Your Worth."

Jadi, brand spokesperson L'Oreal Paris Indonesia, selebritas yang kerap menyuarakan anti-bullying dan kekerasan seksual itu melenggang bersama supermodel Kendall Jenner dan sederet artis di berbagai belahan dunia. Didukung oleh L'Oreal, Cinta juga tampil memukau dan percaya diri di karpet merah Festival Film Cannes 2023 mengenakan busana yang terinspirasi dari tokoh cerita rakyat Indonesia, Ratu Pantai Selatan.

Pada September, aktris sekaligus penyanyi ini dipercaya sebagai ASEAN Youth Ambassador 2023. Ia bersanding dengan jajaran pejabat penting dari negara lain, seperti menteri Ekonomi Arab Saudi, Othman Almoamar, serta beberapa anggota parlemen lainnya.

Artis berdarah Jerman ini juga ditunjuk sebagai Local Ambassador FIBA World Cup 2023 pada Juli. Terlibat dalam even basket dunia tersebut sebagai duta, Cinta Laura mendatangi sekolah-sekolah untuk mengedukasi anak-anak muda soal pentingnya presentasi besar, khususnya di cabang olahraga basket.

7. Enzy Storia

Presenter Enzy Stroria juga jadi salah satu perwakilan perempuan Indonesia di panggung Le Defile L'Oreal Paris dalam perhelatan Paris Fashion Week (PFW) 2023. Ia merupakan bagian dari L'Oreal Paris Worth It Squad yang ditunjuk untuk merepresentasikan keberagaman perempuan Indonesia.

Penampilan Enzy di ajang bergengsi itu mencuri perhatian publik. Ia melenggang di catwalk dengan semangat serta raut wajah bahagianya yang memancarkan aura kecantikan khas, tak kalah dengan jajaran perwakilan negara lainnya. Enzy Storia pun sering didapuk sebagai brand ambassador merek fashion dunia dan menghadiri acara-acara fashion week yang bergengsi.

