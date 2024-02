Selain Lisa Blackpink, Ini 10 Pemeran The White Lotus 3

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lisa Blackpink terkonfirmasi bergabung dengan pemeran The White Lotus Season 3. Dikutip dari Variety, film ini dijadwalkan akan memulai produksi di sekitar Koh Samui, Phuket, dan Bangkok, pada Februari 2024. Detail plot yang tepat dirahasiakan. Tetapi, bocoran film ini akan mengisahkan kelompok tamu baru di properti resor White Lotus.

Berikut deretan aktor dan aktris ternama pemeran dalam musim ketiga The White Lotus.

1. Leslie Bibb

Leslie Louise Bibb lahir di Bismarck, North Dakota pada 17 November 1973. Ia dibesarkan di Nelson County, Virginia. Setelah memenangkan kontes model nasional pada usia 16 tahun, Leslie menandatangani kontrak dengan Elite Agency di New York City.

Meski awalnya merencanakan untuk kuliah di University of Virginia, Leslie memutuskan untuk berfokus karier aktingnya. Ia memulai debutnya dalam film komedi Private Parts (1997) dan membintangi serial televisi Popular (1999) di WB Network. Perannya di Popular membuka jalan bagi perannya di film-film seperti The Skulls (2000) dan See Spot Run (2001).

2. Dom Hetrakul

Dom Hetrakul aktor, model, dan pembawa acara asal Thailand. Sejak remaja, ia telah aktif dalam berbagai film dan drama Thailand, seperti Crime Kings (1998), Bangkok Dangerous (2008), dan The Family (2023). Dom juga telah menunjukkan bakatnya sebagai pembawa acara di berbagai acara televisi.

3. Parker Posey

Parker Posey lahir di Baltimore, Maryland, dari pasangan Lynda (Patton) dan Chris Posey. Setelah menyelesaikan sekolah menengahnya di Laurel, Mississippi, Parker melanjutkan pendidikan di SUNY Purchase. Di sana, ia membangun reputasi sebagai aktris dalam film-film independen yang sukses selama tahun 1990-an.

4. Carrie Coon

Carrie Coon aktris teater, televisi, dan film. Karier panggungnya diapresiasi, ia dinominasikan untuk Tony Award atas penampilannya dalam drama Who's Afraid of Virginia Woolf? pada 2012. Ia dikenal luas, karena perannya dalam serial drama HBO, The Leftovers, perannya dalam film thriller Gone Girl.

5. Patrick Schwarzenegger

Patrick Schwarzenegger menunjukkan minatnya di dunia akting berperan dalam beberapa film, termasuk Grown Ups 2 (2013), Dear Eleanor (2015), dan Midnight Sun (2018). Merujuk Hollywood Life, di samping karier aktingnya, Patrick juga dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai hubungan asmara dengan beberapa selebriti, termasuk Miley Cyrus.

6. Aimee Lou Wood

Aimee Lou Wood aktris asal Inggris yang dikenal melalui perannya sebagai Aimee Gibbs dalam serial komedi Netflix, Sex Education. Berawal dari Manchester, Inggris, Wood belajar akting di Royal Academy of Dramatic Art dan terlibat dalam berbagai produksi teater dan film selama studinya.

7. Walton Goggins

Walton Goggins aktor yang dikenal karena prestasinya dalam berbagai film dan serial televisi. Ia memenangkan Critics' Choice Award untuk perannya dalam serial komedi HBO Vice Principals. Ia mendapat nominasi Emmy untuk perannya sebagai Boyd Crowder di Justified versi FX. Dalam film-film besar seperti Reboot Tomb Raider, Marvel's Ant-Man And The Wasp, dan Mazerunner: The Death Cure, Goggins membuktikan kemampuannya dalam memerankan karakter-karakter yang kompleks.

8. Jason Isaacs

Isaacs seorang aktor yang telah menjajal berbagai peran dalam film dan serial televisi. Dikenal sebagai Lucius Malfoy dalam seri film Harry Potter, Isaacs juga telah memerankan berbagai karakter dalam film-film seperti Peter Pan, The Patriot, dan Star Trek: Discovery.

9. Michelle Monaghan

Michelle Monaghan aktris yang telah meraih ketenaran melalui berbagai peran dalam film dan serial televisi. Mulai dari debutnya dalam serial televisi hingga peran-peran utama dalam film seperti Kiss Kiss Bang Bang dan Mission: Impossible III.

10. Sarah Catherine Hook

Sarah Catherine Hook aktris dan penyanyi asal Amerika yang dikenal melalui berbagai peran dalam film dan serial televisi. Berawal dari Montgomery, Alabama, ia mengejar gelar dalam bidang Vokal Opera di SUNY Purchase College sebelum tertarik akting. Dikenal melalui perannya dalam film-film seperti The Conjuring 3 dan Law & Order: SVU, serta serial Living in Harmony Sodastream.

