Dukung Chiefs di Super Bowl, Adele Bela Taylor Swift dari Gangguan Penggemar Sepak Bola

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Adele baru saja mengungkapkan dukungannya untuk Taylor Swift. Menjelang pertandingan Super Bowl 2024 Kansas City Chiefs versus San Francisco 49ers, ada hal menarik yang jadi perhatian publik.

Baru-baru ini muncul narasi yang menyoroti kesetiaan kekasih Travis Kelce, Taylor Swift, kepada timnya, Kansas City Chiefs. Ketika banyak yang mengeluhkan kehadiran Swift dalam pertandingan, dengan menyebutnya sebagai gangguan bagi tim, Adele muncul sebagai pembela yang vokal untuk Swift.

Penyanyi asal Inggris ini dengan berani bertindak apa yang ingin dilakukan oleh banyak Swifties, sebutan untuk penggemar Taylor Swift. Sebagai sesama penyanyi, Adele menunjukkan rasa cintanya pada Taylor.

Adele Bela Taylor Swift Jelang Super Bowl 2024

Dukungan tersebut awalnya datang dari Pop Base di akun X. Mereka membagikan video yang menangkap momen solidaritas sesama artis di industri hiburan. Adele jadi sorotan karena pada suatu konser, dia bersikap tegas atas kontroversi seputar kehadiran Taylor Swift di pertandingan NFL.

Adele saat tampil di festival American Express Presents BST Hyde Park, London, Inggris, Jumat 1 Juli 2022. Instagram.com/@adeleaccess

Lebih jauh lagi, dengan pernyataan yang penuh semangat, Adele memberikan dukungannya kepada Chiefs, yakni tim kekasih Taylor Swift bermain. Terlebih, pertandingan sepak bola Amerika Serikat, yakni Super Bowl LVIIII akan dimulai pada 11 Februari 2024 waktu setempat di Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.

"Adele mengatakan bahwa ia akan mendukung Chiefs agar memenangkan Super Bowl untuk Taylor Swift dan membelanya dari para penggemar sepak bola," tulis keterangan Pop Base bersama video Adele. Melalui ungkapannya itu, pelantun lagu Someone Like You tersebut bermaksud untuk bersatu dengan Taylor Swift melawan arus kritik dari para penggemar sepak bola.

"Kalian semua yang mengeluh tentang kehadiran Taylor di pertandingan, sebaiknya punya kehidupan yang lebih baik. Dia (Taylor Swift) benar-benar membuatnya lebih menyenangkan untuk ditonton," ujar Adele.

Adele secara efektif mengubah narasi dari kritikan menjadi pujian untuk Swift melalui komentarnya. Sambil mengungkap kekhawatirannya, Adele tampak duduk di dekat piano. Dia kemudian melanjutkan konsernya.

