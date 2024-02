Rose BlackPink Menapaki Usia 27, Ini Perjalanan Bermusiknya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rose BLACKPINK adalah salah satu member dari girl grup terkenal BLACKPINK. Ia lahir di Auckland, Selandia Baru, pada 11 Februari 1997.

Menurut IMDb memiliki nama asli Roseanne Park Chaeyoung, ia dibesarkan di Melbourne, Australia. Sejak kecil ia memiliki ketertarikan untuk bernyanyi.

Dia adalah bagian dari paduan suara di salah satu gereja di Australia. Ketika ia mengetahui bahwa YG Entertainment mengadakan audisi di Sydney, Australia pada 2012, ia segera mendaftar untuk mengikuti audisi. Rose berhasil lolos dan menduduki peringkat pertama dalam audisi tersebut dengan mengalahkan 700 peserta lainnya.

Sembari bersekolah di Canterbury Girls' Secondary College di Melbourne, Australia, ia juga melakukan latihan sebelum debutnya. Kurang dari 6 bulan setelah bergabung dengan YG, Rosé tampil dalam album mini G-Dragon yang berjudul "One of a Kind", dalam lagu "Without You".

Pada 8 Agustus 2016, Rose memulai debutnya di bawah naungan YG Entertainment, sebagai anggota BLACKPINK. Pada 17 Oktober 2018, YG mengumumkan bahwa Rose akan menjadi anggota berikutnya yang debut solo setelah Jennie. Album solonya rilis pada 8 Februari 2019, setelah comeback BlackPink dengan Kill This Love.

Dikutip dari Soompi, Rose akhirnya debut solo pada 12 Maret 2021 dengan merilis music video berjudul On The Ground. Album single solo pertamanya berjudul “R” dengan lagu utama On The Ground. On The Ground diproduksi oleh Teddy dan berkolaborasi dengan produser Jorgen Odegard, ojivolta, dan Jon Bellion. Lagu dengan lirik yang seluruhnya berbahasa Inggris ini bercerita tentang kesadaran bahwa yang paling penting adalah diri sendiri.

Suara Rose mendapat banyak pujian

Dilansir dari laman Fandom, suara Rose telah mendapat pengakuan di industri K-Pop karena warna suaranya yang berbeda. Setelah debutnya sebagai anggota Blackpink, warna vokal Rose sebagian besar mendapat pujian. Kritikus Filipina, Almira Blancada, yang menulis untuk ABS-CBN, menyatakan bahwa "sulit untuk menemukan (penyanyi) idol yang menonjol dari yang lain karena gaya bernyanyi yang sama, tetapi Anda akan tahu bahwa itu adalah nyanyian Rose dalam sekejap".

Setelah penampilan Rose di salah satu episode Fantastic Duo 2, penyanyi Korea Selatan Gummy, yang disebut Rose sebagai panutan dalam bermusik, menyatakan bahwa "suara Rose sangat unik, suara yang disukai oleh anak muda".

Rose BLACKPINK juga dikenal karena memiliki jangkauan oktaf yang luas. Sebagai seorang musisi, Rose menganggap penyanyi Amerika, Tori Kelly, sebagai inspirasi gaya bermusiknya.

