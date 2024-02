Siapa Pemeran Aang, Katara, Sokka dan Zuko di Serial Live Action Avatar: The Last Airbender?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 2000-an, Avatar: The Last Airbender dari Nickleodeon menjadi hit dan dengan cepat menjadi salah satu acara TV animasi paling dicintai sepanjang masa. Dengan pembangunan dunianya yang kaya, kisah yang menawan, karakter yang kompleks, dan perpaduan sempurna antara kekonyolan dan penceritaan yang serius. Animasi ini menarik pemirsa dari segala usia.

Dalam beberapa tahun terakhir, Avatar digarap Netflix sebagai live-action yang benar-benar baru. Pada 22 Februari 2024, Netflix akan menayangkan Serial Live Action Avatar: The Last Airbender. Serial ini dibintangi lebih dari 30 aktor, termasuk beberapa nama besar. Siapa saja pemeran utama dalam serial tersebut?

Avatar: The Last Airbender. Dok. Netflix

1. Gordon Cormier sebagai Aang

Dilansir dari ew.com, Aang adalah seorang anak berusia 12 tahun yang suka berpetualang dan bersenang-senang di tengah beban hidup yang dihadapi. Dia tidak hanya dikatakan sebagai Pengembara Udara terakhir, tapi dia juga Avatar, makhluk yang bereinkarnasi dengan penguasaan keempat elemen: air, tanah, api dan udara.

Dalam serial ini, Aang diperankan oleh Gordon Cormier. Dikutip dari funsupplement.com, Gordon Cormier adalah aktor dan pengisi suara asal Kanada. Kecintaannya terhadap seni bela diri sangat fenomenal; Ia sudah melakukannya sejak usia 4 tahun. Ia pernah berperan dalam beberapa film, yaitu Two Sentence Horror Stories (2021) sebagai Young Charles, The Stand (2020-2021) sebagai Joe, Lost in Space (2019) sebagai Young Boy. Dia juga mengisi suara Mitchell Peterson di Ready Jet Go! Space Camp (2023).

Avatar: The Last Airbender. Dok. Netflix

2. Kiawentiio sebagai Katara

Katara adalah salah satu dari sedikit pengendali air yang masih terkatung-katung dan mencari rumah baru setelah tersingkir dari serangan Negara Api yang kejam. Meskipun Aang adalah yang paling kuat secara fisik, Katara memiliki kekuatan emosionalnya tersendiri, menjaga teman-temannya tetap bertahan dalam berbagai tantangan.

Karakter katara diperankan oleh Kiawentiio. Dilansir dari radiotimes.com, ia adalah aktris yang terkenal karena perannya di musim ketiga serial Anne With an E sebelum ini. Dia adalah salah satu dari 200 aktris yang berasal dari suku asli Kanada yang mengikuti audisi untuk peran tersebut.

3. Ian Ousley sebagai Sokka

Sokka adalah kakak laki-laki Katara yang sedikit keras kepala yang berusaha melindunginya kapan pun dia bisa. Meskipun dia tidak memiliki kecerdasan emosional seperti saudara perempuannya, tapi ia memiliki keberanian menegakkan kebenaran bagi orang lain.

Dilansir dari filmwell.org, Ousley lahir pada 28 Maret 2002 di Texas, AS. Sama dengan Cormier, ia pun memiliki keahlian bela diri, yaitu Taekwondo. Sebelum berperan sebagai Sokka, Ousley pernah bermain di Physics (Apple TV+), Big Shot (Disney+), 13 Reasons Why, dan Young Sheldon. Sama seperti rekan-rekan mainnya, perannya dalam serial ini tampaknya menjadi terobosan besar pertamanya di dunia akting.

4. Dallas Liu sebagai Zuko

Zuko merupakan mantan anggota suku Negara Api, sebenarnya Putra Mahkota, diasingkan untuk sementara waktu, Zuko adalah orang yang pemarah yang bertekad untuk melawan siapapun yang satu mengancam dominasi Negara Api. Ditemani Pamannya Iroh, Zuko memainkan peran penting dalam perjalanan Aang, Sokka dan Katara.

Dilansir dari allresultbtd.com, Liu merupakan aktor Amerika berusia 23 tahun. Ia lahir di Los Angeles, AS pada 21 Agustus 2001. Menariknya, ia memiliki darah keturunan Indonesia. Dalam kariernya, ia telah muncul di berbagai acara televisi. Ia juga dikenal karena perannya sebagai Taylor King dalam serial Players.

5. Paul Sun-Hyung Lee sebagai Paman Iroh

Paman Iroh atau paman dari Zuko dan adiknya, Azula, adalah seseorang yang bijaksana dan berkepala dingin, dan sering kali dipahami sebagai cahaya penuntun Zuko. Iroh memainkan peran yang sangat penting seiring berkembangnya serial ini, terutama saat ia mulai mencapai akhir dari pertarungan pamungkas antara Avatar dan Negara Api

Lee merupakan aktor Kanada yang lahir pada 16 Agustus 1972. Lee dikenal karena perannya di adaptasi televisi Kim’s Convenience ia berperan sebagai kepala keluarga Appa. Perannya di acara tersebut membuatnya memenangi beberapa penghargaan industri hiburan di Kanada. Lee sempat muncul di The Mandalorian dan Ahsoka sebagai Kapten Carson Teva, serta reboot Degrassi: The Next Generation.

