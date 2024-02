NewJeans Bakal Tampil di Billboard Women Music Awards 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - NewJeans akan tampil di panggung di 2024 Billboard Women Music Awards, pada 6 Maret di YouTube Theater, Los Angeles, Amerika Serikat. Acara tersebut adalah acara tahunan yang memberikan penghormatan untuk perempuan yang berpengaruh dalam dunia musik.

Billboard mengumumkan hal tersebut pada Kamis, 8 Februari 2024. Hanni, Daniel, Hyein, Haerin dan Minji bergabung dengan jajaran penyanyi wanita lainnya. Seperti Karol G, Charli XCX, Ice Spice, Kylie Minogue, Victoria Monét, dan lainnya.

"Baru saja diumumkan! Penerima penghargaan #BBWomenInMusic GROUP OF THE YEAR New Jeans akan tampil di acara tersebut pada 6 Maret di Los Angeles," pernyataan Billboard melalui akun X.

Bilbooard Women in Music Awards

Billboard Women in Music Awards dimulai pada tahun 2007. Penghargaan ini diberikan kepada artis, pencipta, produser, dan eksekutif wanita terbaik yang memiliki pengaruh signifikan terhadap industri musik dalam satu tahun terakhir.

NewJeans terpilih sebagai pemenang Group of the Year Award dalam penghargaan tahun ini. Mereka satu-satunya grup K-Pop wanita yang menerima penghargaan dan tampil dalam penghargaan itu.

Sebelumnya, TWICE mendapat penghargaan Billboard Women in Music tahun 2023. Mereka mendapat pengharagaan Breakthrough Artist. Namun saat itu mereka tidak tampil dalam acara penghargaan.

Pencapaian NewJeans

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tahun 2023 NewJeans menduduki puncak chart album utama Billboard 200 dengan EP kedua mereka Get Up. Tak hanya itu, mereka juga memiliki lima lagu di tangga lagu utama Billboard Hot 100, seperti OMG, Ditto, Super Shy, ETA, dan Cool With You.

Album Get Up tercatat sebagai album fisik terlaris kelima di Amerika Serikat tahun lalu. Ini adalah peringkat tertinggi di antara album artis wanita K-pop dan yang pertama di antara artis wanita, termasuk 1989 (Taylor's Version) karya Taylor Swift.

NewJeans menjadi grup K-Pop wanita yang tampil di panggung di Lollapalooza, Chicago, Amerika Serikat, Agustus 2023. Festival musik terbesar itu adalah penampilan pertama mereka di Amerika Serikat yang ditonton sekitar 70 ribu orang.

SPORT ILDO | ALLKPOP

Pilihan editor: Sederet Prestasi yang Ditorehkan NewJeans, Pernah Masuk Tangga Lagu Billboard