Film A Quiet Place: Day One Tayang 28 Juni 2024 dengan Cerita dan Pemeran Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Trailer film A Quite Place: Day One dirilis pada Rabu, 7 Februari 2024. Film ini merupakan prekuel film asli A Quiet Place yang dirilis tahun 2018 dan sekuelnya di tahun 2021. Namun dalam film baru ini tidak ada keterlibatan John Krasinki dan Emily Blunt, bintang film sebelumnya.

Film A Quite Place: Day One, sudah direncanakan sejak November 2020. Cerita dan latarnya sangat berbeda dibanding dua film sebelumnya. A Quite Place menceritakan keluarga Abbott yang tinggal di pedesaan dan menghadapi monster alien tak terlihat yang berburu melalui suara. Cerita keluarga itu kemudian berlanjut di A Quiet Place: Part II tahun 2020.

Pemeran, sutradara dan penulis A Quiet Place: Day One

A Quiet Place : Day One dibintangi oleh Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou dan Denis O'Hare. Lupita Nyong'o berperan sebagai Sam, yang sedang dalam perjalanan ke New York saat alien itu datang ke bumi.

Ketika kekacauan terjadi, dia tak sengaja bertemu dengan Eric, yang diperankan Joseph Quinn. Keduanya pun memutuskan untuk bekerja sama agar dapat bertahan hidup.

Film ini mengambil setting yang sangat berbeda dengan dua film sebelumnya. Nampaknya kecil kemungkinan Emily Blunt dan John Krasinki akan menjadi cameo. Tapi Djimon Honsou yang muncul dalam A Quiet Place: Part II, akan berperan dalam film A Quiet Place: Day One.

Lupita menyambut baik kehadiran Djimon dalam film baru ini. Namun dia tidak menjelaskan lebih banyak tentang karakter yang diperankan Djimon Honsou. "Anggap saja film ini akan memuaskan banyak orang,” katanya.

Kalau dua film sebelumnya di sutradarai oleh John Krasinki, film ini dipimpin oleh Michael Sarnoski. Dia terkenal karena menyutradarai film Pig tahun 2021 yang dibintangi Nicolas Cage. Sementara John masih akan terlbat dalam film ini. Dia ikut mengembangkan cerita yang ditulis oleh Michael Sarnoski.

Cerita A Quiet Place: Day One

A Quiet Place: Day One sama sekali berbeda. Spin-off pertama dari film aslinya itu berlatar hari pertama makhluk luar angkasa datang ke Bumi. Mahhluk ini menimbulkan kekacauan dan menyerang sumber kebisingan apa pun di kota metropolitan paling berisik itu.

Menurut Lupita, A Quiet Place: Day One, merupakan film pelarian bukan kisah bertahan hidup. “Naskahnya jelas berlatar dunia yang kita tahu, tapi ini lebih merupakan film tentang dua karakter yang tersesat dan mencoba menegosiasikan nasib mereka," katanya.

Aktris berusia 40 tahun itu mengatakan perbedaan utama antara film ini dan film A Quiet Place sebelumnya adalah film ini bukan tentang sebuah keluarga yang bersatu. Tapi individu-individu berbeda yang saling bertabrakan dalam kehidupan satu sama lain.

Dalam trailer film A Quiet Place: Day One menampilkan bagaimana karakter Lupita Nyong'o, Alex Wolff, Djimon Hounsou, dan Joseph Quinn berjuang untuk bertahan dari serangan awal setelah makhluk mematikan dan pembenci suara itu muncul. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 28 Juni 2024.

