Jadi Grup K-Pop Paling Legendaris dan Awet, Berikut Sepak Terjang TVXQ

TEMPO.CO, Jakarta - SM Entertainment selalu memiliki terobosan baru untuk dunia K-Pop, dikenal sebagai agensi pelopor dunia hiburan Korea Selatan. Sebelumnya agensi yang identik dengan warna pink ini berhasil mendebutkan boy group pertama Korea Selatan bernama Shinwa, setelah pada 2003 Shinwa resmi hengkang dari SM Entertainment lalu debutlah grup TVXQ.

Dikutip dari laman thekrazemag.com TVXQ pada mulanya berjumlah 5 anggota yang terdiri dari Yunho sebagai leader, Changmin, Jaejoong, Junsu, dan Yoochun. 23 Desember 2003 menjadi tanggal bersejarah atas debutnya TVXQ.

Single pertama mereka bertajuk Hug, meski pada awalnya TVXQ kurang mendapat perhatian dari penggemar mereka pada akhirnya meraih kemenangan musik pertama di Inkigayo tahun 2004.

Dua tahun sejak debutnya, barulah TVXQ memetik hasil perjuangan mereka dengan merilis album bertajuk "Rising Sun". Album tersebut melejit di pasaran dan menjadi ciri khas musik TVXQ, masih dari sumber yang sama disebut bahwasannya TVXQ juga yang mempelopori adanya tur konser pertama di Malaysia. Tahun 2006 TVXQ meraih penghargaan dari Golden Disk Awards kategori Best Album of the Year.

TVXQ juga dinaungi oleh agensi Avex di Jepang dan mereka memiliki nama panggung DBSK yang bermakna "Dewa Timur yang Bangkit". Hanya dalam tiga tahun saja, nama TVXQ sudah melambung tinggi dengan banyak penggemar. Namun, nahasnya dikutip dari kpoppost.com pada tahun 2010, Yunho harus mengikhlaskan 3 anggotanya hengkang dari grup atas konflik internal yang terjadi.

Jaejoong, Yoochun, dan Junsu keluar karena pembayaran gaji yang dianggap tidak adil, TVXQ pun tetap harus puas melanjutkan aktivitas grupnya hanya dengan 2 member saja. Masih dari kutipan yang sama, TVXQ memang mendulang kesuksesan serta kepopuleran tinggi di Jepang. Pada tahun yang sama yakni 2010 mereka terus mencetak prestasi dengan meraih Best Selection 2010 atas albumnya yang terjual keras di pasaran Jepang.

Lagu berjudul Share the World bahkan berhasil terpilih sebagai ost anime kenamaan "One Piece". Sejak debutnya hingga saat ini TVXQ telah mengantongi 20 single Korea dan 30 single Jepang.

Diacu dari laman world.kbs.co.kr TVXQ pernah menyematkan namanya dalam Guinness World Record dua kali atas seringnya difoto dan fandkm yang besar. 2024 akan menjadi tahun TVXQ untuk mengadakan tur konser guna menyapa para penggemarnya.

KPOPPOST | WORLD KBS | THE KRAZE MAG

