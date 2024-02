Lee Young Ae Siap Kembali Memerankan Dae Jang Geum Setelah 20 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kembalinya Lee Young Ae ke dunia hiburan Korea Selatan menjadi angin segar untuk para penggemarnya. Aktris populer itu dikonfirmasi kembali ke layar kaca untuk memerankan Dae Jang Geum. Rencana comeback ini akan kembali membawa Lee Young Ae menghidupkan kembali karakter yang telah mengukir sejarah dalam serial drakor populer “Jewel in the Palace” atau Dang Jang Geum, lebih dari dua dekade lalu. Bagi para penggemar drama sejarah Korea, ini adalah kabar yang sangat dinanti-nantikan.

Dae Jang Geum, atau juga dikenal sebagai Jewel in the Palace adalah salah satu drama Korea yang paling berpengaruh dalam sejarah industri hiburan Korea Selatan. Serial ini pertama kali ditayangkan pada 2003 dan langsung mencuri hati penonton dengan ceritanya yang menawan. Penampilan gemilang Lee Young Ae sebagai Dae Jang Geum, seorang wanita muda yang mengejar mimpinya untuk menjadi tabib istana. Karakter yang diperankan oleh Lee Young Ae dalam serial ini sekaligus menjadi simbol ketekunan, kegigihan, dan keberanian perempuan.

Kali ini setelah 20 tahun berlalu, Lee Young Ae akan berperan kembali sebagai Dae Jang Geum dalam drama berjudul Uinyeo Dae Jang Geum. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Fantagio melalui sebuah pernyataan pada Selasa, 30 Januari 2024. Drama sejarah ini bersiap untuk memulai proses syutingnya pada bulan Oktober mendatang. Sementara itu, pemilihan Lee Young Ae sebagai aktris utama telah dilakukan pada bulan Juni tahun lalu.

Selain menghadirkan kembali karakter yang telah menjadi ikon dalam drama Korea Jewel in the Palace, comeback Lee Young Ae juga membawa harapan akan pengembangan cerita yang lebih dalam dan memikat. Sama halnya seperti drama Jewel in the Palace yang tayang di MBC 2003, drama Uinyeo Dae Jang Geum juga akan menceritakan kisah hidup Dae Jang Geum saat menjadi uniyeo atau dokter wanita. Namun uniknya dalam sekuelnya ini, tahun ini bertepatan dengan 20 tahun drama tersebut dirilis. Sedangkan Drama Uniyeo Dae Jang Geum ditargetkan akan tayang pada awal tahun depan.

Dilansir dari laman Pinkvilla-com, penggemar sangat antusias menantikan Lee Young Ae mengulangi peran ikoniknya sebagai Dae Jang Geum setelah dua dekade. Beberapa penggemar mengungkapkan kegembiraan mereka sejak diumumkan keterlibatannya dalam drama baru tersebut. Antusiasme penggemar ini terekam dalam beberapa postingan di platform media sosial mereka.

Salah satu penggemar dengan gembira men-tweet,”Aku benar-benar berteriak, hati Lee Young Ae saya melting.” Kemudian penggemar lainnya membela dan menunjukkan dukungannya kepada Lee Young Ae dengan menyatakan, “Orang-orang meragukan Lee Young Ae ketika memutuskan untuk melakukan Jewel in the Palace karena dia memiliki penampilan barat yang mungkin tidak cocok dengan peran sebagai wanita dalam hanbok. Tapi dia membuktikan mereka salah, karena rating drama ini terus meningkat karena kekuatan aktingnya.

Kembalinya Lee Young Ae untuk memerankan Dae Jang Geum setelah 20 tahun bukan hanya tentang penampilan kembali seorang aktris legendaris dalam peran ikoniknya. Akan tetapi, juga tentang menghidupkan kembali sebuah cerita yang telah memukau dan menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Sebagai penggemar drama Korea, banyak dari kita pasti tidak sabar untuk melihat Lee Young Ae membawa karakter yang begitu kita cintai dan kagumi yakni Dae Jang Geum.



