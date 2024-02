Anies Bubble Luncurkan HaveAniesDay 2.0, Netizen: Mirip Teaser Musik Video K-Pop

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah meluncurkan situs web khusus untuk mendukung Anies Baswedan dan Cak Imin pada 23 Januari 2024, akun Anies Bubble kembali mengumumkan HaveAniesDay 2.0. Pendukung paslon nomor urut 01 yang disapa Humanies bergaya Kpopfication itu bikin heboh netizen di media sosial lantaran mengumumkan bahwa HaveAniesDay akan hadir lagi dalam konsep yang kekinian.

Sang admin dengan pengikut lebih dari 173 ribu di Twitter (X) tersebut mengunggah cuitan dengan tampilan poster dan video proyek barunya bak teaser video musik ala idola K-Pop. "HaveAniesDay 2.0. Coming Soon," tulis @aniesbubble pada Rabu, 31 Januari 2024.

Poster dan Teaser Bergaya Korea, Kreativitas Tim Anies Bubble Jadi Sorotan

Dalam pengumuman tersebut, terlihat foto bertuliskan HaveAniesDay dengan desain yang berada di taman dan bunga-bunga ala musim semi. Poster tersebut seperti menggambarkan arti dari judul situs yang mengharapkan agar para pendukung AMIN menjalani hari-hari yang baik.

HaveAniesDay jadi permainan kata pilihan Anies Bubble untuk mengenalkan publik, terkhusus pengikutnya agar lebih dekat dengan sosok yang dipanggil Abah Owl itu dengan cara kekinian. "2020 HaveAniesDay.com," tulisan di bawah posternya yang juga mengingatkan bahwa segala hak cipta ada pada Anies Bubble. Pihak lain diimbau untuk tidak mengambil karya mereka tanpa izin tim kreatif.

Menariknya, pada video yang diunggah bersama dengan poster, ada animasi burung hantu kecil menggemaskan yang selama ini jadi ikon Anies Baswedan. Burung hantu atau yang dalam bahasa Korea disebut "Olppaemi," tengah bersantai di kolam dengan suasana sejuk nan menyenangkan. Ada pula suara burung berkicau yang makin melengkapi video tersebut.

Video cuplikan itu disebut oleh netizen mirip teaser musik video ala Korea, beberapa ada yang menyebutnya seperti teaser dari agensi ternama SM Entertainment. Netizen pun kembali dibuat bingung karena tim Anies Bubble bisa membuat gebrakan baru lagi yang dinilai makin kreatif.

"Creativity be like: To infinity and beyond," tulis @bayu***. "Ini teaser MV (music video) kah?" cuit @afr***. "Humanies jangan lupa vote and streaming," tulis @zha***. "Udah kayak teaser MV K-Pop aja. Semangat Humanies! Di saat kubu 02 pada pakai AI, tapi Humanies keren diisi sama orang-orang yang kreatif dan kritis," cuit @eza***.

Kira-kira, gebrakan seperti apa lagi yang akan dibuat oleh tim Anies Bubble?

