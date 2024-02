Film Bob Dylan, Edward Norton Berperan sebagai Pete Seeger

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Edward Norton menggantikan Benedict Cumberbatch untuk memerankan penyanyi musik folk Pete Seeger dalam film biografi Bob Dylan, A Complete Unknown, dikutip dari New Musical Express, Jumat, 26 Januari 2024. Menurut laporan Deadline Hollywood, Benedict Cumberbatch harus mundur karena faktor jadwal yang tidak cocok.

Film yang sudah lama direncanakan tersebut akan dibintangi oleh Timothée Chalamet sebagai Bob Dylan dan Elle Fanning sebagai Sylvie Russo dengan sutradara James Mangold.

Profil Edward Norton

Dikutip dari Times of India, Edward Norton lahir di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat, pada 18 Agustus 1969. Dia pernah belajar di Universitas Yale sebelum pindah ke New York City untuk mengejar karier aktingnya. Edward Norton anak pengacara Edward Sr. Ibunya adalah seorang guru. Norton cucu James Rouse, pengembang real estate terkenal. Edward Norton mulai berakting sejak dini. Pertama kali memainkan peran di teater dalam drama Annie Get your Gun.

Dikutip dari Britannica, Norton memulai kariernya berakting memerankan karakter Aaron Stampler dalam film Primal Fear pada 1996. Film ini membuatnya mendapat nominasi Academy Award untuk kategori Aktor Pendukung Terbaik.

Aktor Hollywood ini dikenal dengan film seperti Primal Fear (1996). Setelah Primal Fear, karier besar film besar terbuka untuk Norton. Pada 2006, Edward Norton membintangi filmThe Illusionist. Pada 2008, ia memainkan peran Hulk dalam The Incredible Hulk yang menjadi terkenal dan blockbuster box-office. Pada tahun yang sama, ia membintangi Pride and Glory.

Pada 2014, ia tampil dalam The Grand Budapest Hotel dan Birdman. Film yang dibintangi Edward Norton antara lain Asteroid City (2023) Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022), Knives Out 2 (2022) dan Motherless Brooklyn (2019).

Adapun film A Complete Unknown akan mulai diproduksi berfokus cerita Pete Seeger yang memainkan peran penting dalam karier Bob Dylan. Ia yang mendukung Dylan menjadi orang yang mengundang untuk menampilkan set elektrik pertama di Newport Folk Festival.

Di film yang mengusung Bob Dylan sebagai produser eksekutif tersebut, aktor Timothée Chalamet dipastikan akan bernyanyi. Dalam persiapan untuk perannya dalam film biografi mendatang, manajer lama Dylan, Jeff Rosen yang juga akan berperan sebagai produser dalam film tersebut memberikan akses sepenuhnya kepada Chalamet untuk daftar putar lagu-lagu Dylan yang belum pernah dirilis selama 12 jam yang direkam antara tahun 1959 dan 1964.

Dylan juga memberikan catatan naskah kepada Chalamet dan menghabiskan beberapa hari bersama Mangold untuk mendiskusikan film tersebut. Proyek biopik itu diumumkan pada 2020, namun, akhirnya ditunda tanpa batas waktu pada tahun yang sama. Meski syuting direncanakan dimulai pada bulan Agustus tahun ini, namun, hal tersebut mesti kembali tertunda karena pemogokan yang sedang berlangsung di Hollywood.

