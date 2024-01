NewJeans Akan Ramaikan Acara Tertutup Nike di Orchard Road Akhir Pekan Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup pelantun Super Shy ini turut menghadiri acara tertutup yang digelar di Nike Orchard Road, Singapura. Grup K-Pop NewJeans mengumumkan akan membawakan ETA sebagai penampilan pertama mereka di Singapura untuk sebuah grup.

Hal ini disambut antusias oleh para penggemar New Jeans karena girl grup tersebut hadir pada Nike Orchard Road yang merupakan toko Nike terbesar di Asia di luar Cina.

Girl grup yang terdiri dari Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein akan berada di negara tersebut pada Sabtu, 3 Februari 2024 sebagai bagian dari Hari Member Nike. New Jeans akan tampil di acara tersebut yang diadakan di Nike Orchard Road yang baru. Namun, masyarakat umum akan memiliki kesempatan untuk menyaksikannya secara langsung di acara ini hanya dengan mengikuti langkah-langkah berikut.

1. Unduh aplikasi Nike di perangkat seluler.

2. Bergabung dengan member gratis Nike

3. Buka aplikasinya pada 30 Januari dan jawab pertanyaan: Beri tahu kami alasan anda adalah penggemar terbesar NewJeans.

Seperti dilanisr CNA Lifestyle, beberapa pemenang akan dipilih untuk mengikuti acara tersebut. Setelah pertunjukan, para pemenang juga akan mendapatkan kesempatan pertama untuk mendapatkan Nike Air Max 90 LV8 dengan pengalaman berbelanja eksklusif di Nike Orchard Road, Singapura.

Sementara para penggemar NewJeans yang belum beruntung tidak perlu khawatir, karena mereka masih bisa mendapatkan pengalaman berbelanja di dalam toko untuk koleksi Nike By You x NewJeans edisi terbatas di Nike Orchard Road mulai 30 Januari hingga 4 Februari.

NewJeans kerap menjadi kolaborator dengan Nike sejak Maret 2023. Kolaborasi pertama mereka adalah koleksi NewJeans X Nike 2023 Air Max Day.

Sebelumnya New Jeans pernah datang ke Singapura untuk menghadiri acara kolaborasinya dengan restoran cepat saji McDonald’s. Girl group Korea Selatan itu akhirnya diboyong ke Singapura untuk meluncurkan kolaborasi mereka dengan judul “What’s your ETA?”. Judulnya juga merujuk pada lagu EP kedua mereka, Get UP, dan mengadakan kolaborasi tersebut dirilis dalam dua hari.

Sebelumnya, tahun debut New Jeans terbilang masih cukup baru, tetapi mereka telah dikenal penggemar pada Juli 2022 dengan single mereka Attention dan Hybe Boy yang menduduki beberapa tangga lagu di Korea. Tak lama setelah itu, New Jeans resmi melaksanakan debutnya dengan merilis mini album yang bertajuk ‘New Jeans’ pada 1 Agustus 2022. Beberapa bulan kemudian, mereka menjadi terkenal di seluruh dunia melalui lagu Ditto dan OMG, yang menjadi nomor satu di negara-negara seperti Singapura, Indonesia, dan Vietnam.

NewJeans adalah sebuah girl grup yang berada di bawah naungan agensi ADOR, yang merupakan anak perusahaan dari label HYBE Corporation. Lagu-lagu mereka umumnya bergenre R&B dengan konsep yang cukup unik. Kelima anggotanya masih tergolong muda sehingga mereka mengusung tema lagu dan musik ‘anak sekolah’ dan ‘anak muda’. Konsep yang segar dan berbeda ini sukses mendapat perhatian dari berbagai kalangan, khususnya penikmat musik Korea.

Nama NewJeans sendiri memiliki dua arti. Pertama, soal gagasan jeans bagian dari fesyen abadi yang dianggap sama seperti musik populer sehari-hari. Seperti jeans yang tak pernah usang. Kedua, nama NewJeans juga permainan kata dari frasa new genes atau generasi baru musik Kpop, sebagaimana dikutip dari Allkpop. Anggota NewJeans salah satunya berasal dari Vietnam, Hanni.

MYESHA FATINA RACHMAN I RACHEL FARAHDIBA REGAR

