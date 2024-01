Adegan Mesra Video Musik Love Wins All Viral, IU dan V BTS Punya Nama Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Taehyung alias V BTS, tampaknya menyadari meme viral yang menampilkan adegan mesranya untuk musik video lagu terbaru IU berjudul Love Wins All. Pada Ahad, 28 Januari 2024, V membagikan beberapa foto di balik layar (behind the scenes) untuk klip tersebut di akun Instagram-nya.

Sambil menandai IU, keterangan dari foto-foto tersebut mencuri perhatian netizen. "Taejun, Jihye, berbahagialah," tulis V BTS lengkap dengan lantunan lagu tersebut. Dalam foto-foto itu, IU dan Taehyung berpose di depan kamera mengenakan gaun dan jas pengantin yang sudah usang. Keduanya berpenampilan acak-acakan sambil mengenakan riasan wajah yang menggambarkan memar dan luka.

IU dan Taehyung Dapat Nama Baru dari Penggemar di Adegan Love Wins All

Adegan photobooth dengan baju pengantin itu memang belakangan ini viral di berbagai platform media sosial. Terlebih, para penggemar yang baper dengan adegan mesra itu menamai karakter mereka di video dengan nama panggilan khusus, yakni Taejun dan Jihye.

'Taejun' dan 'Jihye' merupakan nama panggilan yang digunakan oleh para netizen Korea untuk menyebut karakter Kim Taehyung dan IU dari video musik dalam banyak unggahan viral di komunitas online. Yang paling mencuri perhatian adalah adegan berfoto dengan baju pengantin yang tampak kusam.

IU dan V BTS atau Kim Taehyung di saat syuting video musik Love Wins All. Foto: Instagram/@thv

Meski penampilan mereka yang compang-camping, IU dan Taehyung menatap kamera dengan senyuman manis dan tampak akrab satu sama lain. Momen di balik layar itu hingga kini masih menjadi trending karena sang idola K-Pop terlihat seperti pasangan yang saling melengkapi dan bikin penonton emosional.

Awal Mula Nama Taejun dan Jihye

Sebutan ini berawal ketika seorang netizen yang terpukau dengan video musik tersebut mengunggah komentarnya. "Sekarang, ketika saya melihat IU dan V bersama, mereka tidak terlihat seperti diri mereka sendiri. Mereka benar-benar terlihat seperti Taejun dan Jihye dalam video klip. Saya baru saja menemukan nama-nama itu," ujar salah satu netizen di situs online Korea Selatan.

Nama panggilan itu dengan cepat menyebar di internet dan menjadi meme. Oleh karena itu, tampaknya Taehyung dan IU juga menyadarinya. Mereka pun bikin penggemar makin heboh setelah membagikan beberapa foto yang diambil saat adegan tersebut.

Unggahan V BTS di Lokasi Syuting Love Wins All

Di unggahan sebelumnya, V BTS membagikan penampilannya di beberapa lokasi berbeda dari tempat syuting video klip. Masih dengan riasan wajah yang memar dan lensa kontak di salah satu matanya, V memberikan keterangan "Love wins all," di unggahan tersebut.

Foto-foto lainnya menunjukkan Taehyung yang memegang balon merah sambil mengenakan setelan jas hitam yang ikonik itu. Idola K-Pop itu juga berpose di berbagai lokasi mengenang pembuatan video klip Love Wins All. Tak lama, foto-foto tersebut viral di banyak platform. Selain di Korea dan Indonesia, V BTS juga jadi perbincangan netizen di Weibo.

