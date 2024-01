Sinopsis dan Pemeran Drama Korea In Cold Blood

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor In Cold Blood telah tayang perdana pada Senin, 22 Januari 2024. Drama ini bercerita tentang keluarga. Dikutip dari IMDb, drama ini bercerita tentang dua saudara bernama Lee Hye Won (Lee So Yeon) dan Lee Hye Ji (Ha Yeon Joo).

Mereka diceritakan harus berpisah karena faktor ekonomi. Dalam perceraian kedua orang tuanya tersebut, Hye Won tinggal bersama ayah dan Hye Ji memilih tinggal bersama ibunya. Keduanya memiliki jalan hidup yang berbeda, tapi sama menjalani kesulitan dalam hidup.

Sinopsis In Cold Blood

Dikutip dari My Drama List, kehidupan Hye Won tampak tenang-tenang saja. Adapun Hye Ji telah hidup dalam kesusahan. Dia ingin mengubah hidupnya dan mengambil nama baru, Bae Do Eun, kemudian ia bertemu dengan Yi Cheol, pemilik JY Group.

Dikutip dari The Review Geek dalam hubungannya dengan Yi Cheol, Hye Ji berpura-pura hamil, namun Yi Cheol ragu untuk bercerai dari istrinya, Hye Ji diam-diam membocorkan hubungan mereka dan menyebutnya sebagai kesalahan.

Pada saat yang sama, anak tunggalnya, Ji Chang, akan menikah dengan Hye Won yang merupakan manajer umum yayasan seni. Mereka saling mencintai dan terlibat dalam tuntutan hukum yang tampaknya melibatkan Yi cheol. Hye Won dianggap tidak berarti, tetapi dia mampu bertahan dengan cara menyita perhatian dari kelompok sosialita lain.

Adapun Ji Chang, dia mengurus tugas-tugas harian JY Group sementara Yi Cheol bersikap impulsif. Dia bekerja keras di ruang rapat dan tidak dianggap serius oleh putranya. Meskipun Ji Chang berada di pihak ibunya dalam perceraian, ayahnya tetap menyayanginya. .

Lee So Yeon

Dikutip dari KProfiles, So Yeon merupakan aktris asal Korea yang lahir pada 16 April 1982. Minatnya dalam dunia akting sudah tumbuh semasih kecil. So Yeon debut dalam film tahun 2003 berjudul Untold Scandal bersama dengan aktor Bae Yong Joon dan Jeon Do Yeon. Setahun sebelumnya ia pernah mendapat peran kecil dalam film thriller Unborn but Forgotten.

Dalam peran di film-film berikutnya, So Yeon lebih banyak mendapat peran antagonis dalam beberapa serial drama yang ia mainkan seperti Spring Days, Super Rookie (2005) dan Spring Waltz (2006).

Perlu waktu lima tahun bagi So Yeon untuk menjadi peran utama protagonis. Pada 2008, ia berperan sebagai protagonis dalam film bergenre komedi romantis Why Did You Come to Our House?

Popularitasnya meningkat saat ia bermain dalam film Temptation of an Angel (2009). Aktingnya bisa dilihat dalam serial drama seperti All About My Family (2009), Dong Yi (2010), Dr. Jin (2012) dan Ruby Ring (2013). Sebelum In Cold Blood, Lee So Yeon berperan sebagai Go Eun Jo dalam drama Miss Montecristo (2021).

Ha Yeon Joo

Dikutip dari situs web Korean Drama, Ha Yun Joo lahir di Korea Selatan pada 12 Juni 1987. Debut pertamanya dalam drama situasi komedi berjudul Here He Comes pada 2008. Ia pernah berperan dalam Iron Lady Cha dan Left-Handed Wife. Dikutip dari My Drama List, pada Februari 2013, Ha Yeon Joo diterima sebagai anggota Mensa International, komunitas orang-orang yang mempunyai IQ tinggi

