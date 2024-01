Pesan Moral Serial Dear Jo, Anggika Borsteli: Representasi Perempuan Tangguh

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menyusul kesuksesan film Dear Jo: Almost is Never Enough, Viu bersama MVP Entertainment merilis versi seriesnya pada hari ini, Senin, 22 Januari 2024. Bergenre komedi romantis, serial Dear Jo hadir dalam 10 episode dengan menyuguhkan jalan cerita yang unik dengan perpaduan tawa, cinta, dan hubungan emosional mengharukan.

Mengangkat kisah ibu pengganti yang menyentuh hati dengan alur cerita menguras emosi, para pemain pun setuju bahwa ada kedalaman emosi dan pesan moral dari serial ini. Hal tersebut diungkap oleh jajaran pemain saat sesi konferensi pers pre-screening episode pertama serial Dear Jo yang berlangsung di CGV Fx Sudirman pada Kamis, 18 Januari 2024.

Serial Dear Jo Hadirkan Slice of Life yang Mengharukan

Anggika Bolsterli selaku pemeran Gabriella atau Ella di versi film dan serial mengungkap pesan moral yang terkandung dari cerita ini. Baginya, sosok Ella merupakan representasi perempuan di luar sana yang kuat dan hebat.

"Ini adalah slice of life menurutku. Jadi, bukan cuma menjual dramanya atau keseruannya, tapi mungkin bisa belajar kalau di luar sana ada orang yang hidupnya seperti ini," ujarnya kepada awak media.

Serial Dear Jo. Dok. Viu.

Selain itu, dalam serial ini Anggika juga mengaku ada banyak hal yang bisa dijadikan pelajaran. Seperti mengapresiasi kehadiran orang terdekat selagi ada. "Dan bisa belajar gimana caranya untuk melepaskan mengiklaskan kepergian seseorang yang kita cinta. Jadi appreciate every single day, appreciate orang-orang di sekitar kita. Love them like you don’t know what’s gonna happen tomorrow," tutur Anggika.

Sementara bagi aktris senior Widyawati yang kembali berperan di serial ini sebagai nenek dari tokoh utama, Jo (Stefan William), dia melihat bahwa drama Viu ini lekat dengan persahabatan dan kekeluargaan. "Di sini kita bisa lihat bagaimana persahabatan, dan ini sangat penting. Dua sahabat, yang satu rela memberikan rahimnya, itu sangat luar biasa. Ini juga cerita soal keluarga di mana komunikasi itu sangat penting," katanya.

Secara keseluruhan, jajaran pemain Dear Jo mengaku bahwa serial ini juga bercerita soal harapan dan cinta. Mereka pun berharap semoga series ini bisa menginspirasi orang-orang yang menontonnya.

