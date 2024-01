5 Foto Edit Wajah Gibran Rakabuming, Naruto hingga D.O EXO

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penggemar Doh Kyung Soo atau D.O. tak suka dengan hasil edit wajah D.O. EXO yang diganti muka calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka atau Gibran. Soal edit foto wajah Gibran, ini bukan kali pertama menyita perhatian publik. Simak deretan foto edit wajah Gibran.

1. D.O. EXO Diganti Wajah Gibran

Foto D.O. EXO diedit dengan wajah Gibran Rakabuming Raka. Foto: Twitter.

Foto penyanyi dan aktor Korea, D.O. EXO diedit dengan wajah Gibran sebagai baliho untuk keperluan kampanye. Orang yang mengedit foto-foto D.O dengan Gibran ini, yakni Galih Prasetya yang terlihat di akun TikTok dia. Ia mengunggah foto-foto itu di akun TikToknya pada 3,4,5 Januari 2024. . Ada tiga foto D.O. EXO. Dua foto diambil saat D.O membintangi drama Korea, 100 Days My Prince pada 2018. Satu foto lagi, gaya kasual D.O dalam pemotretan dan dipadukan ala gaya Dilan.

Baliho Gibran dan Dilan menggunakan foto D.O. EXO. Foto: Twitter.

2. Upin Ipin

Gibran mengubah foto profil Twitternya dari animasi Thomas & Friends ke Upin Ipin. Twitter

Gibran sempat mengganti foto profilnya dengan animasi Upin Ipin yang diedit memasang wajahnya sendiri. Foto edit itu bisa dilihat di Instagram @gibran_rakabuming dan di Twitter @gibran_tweet pada Rabu, 5 Oktober 2022. Ia mengunggah fotonya di Twitter dengan keterangan tagar NewProflePic. Gibran juga membuat gantungan kunci Upin Ipin bermotif wajahnya sendiri, dikutip dari Antara.

3. Thomas & Friends

Gibran juga menggunakan foto profilnya dengan gambar kartun anak-anak Thomas & Friends yang juga diedit memasang wajahnya. Pada 2022, hasil foto edit yang dipakai untuk profil Twitter (sekarang X) dia.

4. Naruto

Gibran menggunakan foto close up karakter anime Naruto memasang wajahnya di akun Twitter @gibran_tweet. Sama halnya foto profilnya animasi Upin Ipin, karakter anime Naruto juga dibuat gantungan kunci dan dibagikan saat kampanye Prabowo-Gibran di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

5. Karakter Animasi AI

Relawan Baraya Gemoy membawa poster saat mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo - Gibran di di Kediaman Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024. Relawan Baraya Gemoy mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

Kampanye yang diusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran, menggunakan foto capres cawapres versi artificial intelligence (AI) dalam balihonya. Gambar ini menampilkan sosok Gibran dalam versi anak kartun dan kecil.

