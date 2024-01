Komentar Lucu Han So Hee di Hari Ulang Tahun D.O. EXO

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Han So Hee bikin heboh para penggemar di media sosial. Pada Sabtu, 13 Januari 2024, Han So Hee mengunjungi Instagram D.O. EXO. Dia mengingatkan hari ulang tahun sang aktor.

Sambil bercanda, pemeran serial Gyeongseong Creature itu menulis komentar di unggahan terakhir D.O. “Hyungnim, tolong unggah sesuatu karena ini hari ulang tahunmu…” tulisnya.

Han So Hee dan D.O. EXO Pernah Bermain Bareng

Han So Hee dan Doh Kyung Soo pernah syuting bareng dalam drama 100 Days My Prince pada 2018. Mereka menjalin persahabatan dekat melalui drama tersebut. Hubungan akrab tersebut telah bertahan selama bertahun-tahun hingga hari ini.

Maka tak mengherankan, bila aktris berusia 29 tahun itu dengan ceria memperingati ulang tahun D.O dan mengunjungi langsung akun media sosialnya. Dia menunjukkan persahabatan mereka yang abadi dan menyenangkan dengan menyebutnya sebagai "Hyungnim" atau yang dalam bahasa Korea merupakan sebutan untuk saudara laki-laki.

Melihat antusias sang aktris di hari ulang tahun D.O yang ke-31, fans menyukai komentar lucu Han So Hee dan membalasnya. Berikut kata penggemar di komentar Han So Hee kepada DO.

D.O Jarang Buka Instagram Pribadinya

D.O. EXO. (Instagram/@d.o.hkyungsoo)

"Dia lucu sekali."

"Hyungnim~ haha."

"Kuharap DO tidak lupa kata sandi Instagram-nya."

"DO tidak tahu cara menggunakan Instagram, ada yang tunjukkan padanya, haha."

"Han So Hee sangat imut."

"Aku sangat menyukai chemistry mereka di layar dalam 100 Days My Prince. Kuharap mereka bisa bertemu di proyek bersama lagi."

"Menurutku lucu sekali dia memanggilnya 'Hyungnim,' haha."

"Sangat keren melihat mereka masih dekat satu sama lain."

D.O. EXO memang jarang mengunggah sesuatu di Instagram pribadinya. Hingga Han So Hee pun gemas sendiri dengan sahabatnya. Sementara itu, para penggemar sudah tak heran dengan kebiasaan idolanya. Tak sedikit yang setuju dengan Han So Hee dan mengatakan bahwa DO hanya menggunakan media sosialnya itu sebagai portofolio untuk mengunggah pekerjaannya sebagai aktor.

Ucapan ulang tahun menyerbu foto D.O yang diunggah pada 25 September 2023. Banyak yang menyuruhnya agar segera mengunggah sesuatu untuk memperingati hari kelahirannya yang jatuh pada Jumat, 12 Januari.

