Jungkook Masuk Nominasi People's Choice Award 2024, Apa Itu?

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS termasuk dalam nominasi People's Choice Awards 2024. Ia dinominasikan untuk empat kategori, yaitu Male Artist of the Year, Pop Artist of the Year, New Artist of The Year, dan Collaboration Song of The Year. Pemenangnya diperoleh melalui voting yang akan diumumkan pada 18 Februari 2024.

Apa Itu People's Choice Awards

Dikutip dari asiapropertyawards.com People's Choice Awards 2024 adalah penghargaan yang ke-49, sejak digelar pertama kali pada tahun 1975. Penghargaan ini yang mencakup berbagai bidang seperti film, TV dan musik.

Penghargaan People's Choice pertama kali diperkenalkan pada tahun 1975 oleh produser televisi Bob Stivers. Dibuat sebagai respon terhadap keinginan untuk memiliki ajang penghargaan yang sepenuhnya berfokus pada pilihan penonton, People's Choice Awards dirancang untuk memberikan suara langsung.

Keunikan utama dari People's Choice Awards terletak pada metodenya yang unik dalam menentukan pemenang. Para pemirsa memiliki kesempatan untuk memilih pemenang melalui voting online, memberikan mereka peran langsung dalam proses seleksi.

People's Choice Awards menampilkan berbagai kategori yang melibatkan industri hiburan dalam skala yang luas, mulai dari film dan televisi hingga musik dan budaya populer. Kategori-kategori ini mencakup Aktor dan Aktris Favorit, Film dan Acara TV Favorit, serta berbagai kategori musik dan tren budaya.

NOVITA ANDRIAN | YUNIA PRATIWI

