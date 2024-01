Christina Applegate Disambut Tepuk Tangan Haru saat Naik Panggung Emmy Awards 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Christina Applegate terharu saat mendapat tepuk tangan meriah di atas panggung Emmy Awards 2023. Dia menjadi presenter pertama acara tahunan yang tertunda itu, pada Senin, 15 Januari 2024.

Christina naik ke atas panggung diiringi lagu tema, Married With Childern, yang dibintanginya. Dia berjalan menggunakan tongkat sambil digandeng pembawa acara Anthony Anderson.

"Terima kasih banyak ya Tuhan. Kamu benar-benar membuatku malu, disabilitas ini berdiri, tidak apa-apa. Tubuh ini bukan karena ozempic," ucapnya disambut tawa penonton.

Wanita berusia 52 tahun itu kemudian sedikit memberikan sambutan dengan menyebutkan karya-karya ikoniknya. Seperti Kelly Bundy dalam Married With Children, Samantha dalam Samantha Who dan Jen Harding dalam Dead To Me.

"Tidak perlu bertepuk tangan setiap kali saya melakukan sesuatu. Mungkin sangat sedikit yang mengenal saya sejak debut, saya akan menangis lebih kencang jika tahu Baby Burt Grizzell di Days of Our Lives," katanya.

Tak berencana datang ke acara penghargaan

Baca Juga: Mengenal Jimmy Kimmel yang Terpilih sebagai Pembawa Acara Oscars 2024

Christina Applegate dinominasikan sebagai Aktris Utama Luar Biasa dalam Serial Komedi untuk perannya sebagai Jen Harding dalam Dead To Me. Namun sayangnya, kategoi itu 2023 dimenangkan oleh Quinta Brunson. Dia berperan Janine Teagues di Abbott Elementary.

Kehadiran Christina di Emmy Awards 2023 ini adalah yang perrtama sejak dia didiagnosi mengalami multiple sclerosis. Dia terakhir kali menghadiri acara itu pada tahun 2019 dan acara yang digelar virtual pada tahun 2020.

Aktris kelahiran 25 November 1971 itu sebelumnya berencana tidak akan menghadiri acara penghargaan lain sebagai aktor. Dia terakhir menghadiri acara penghargaan SAG Awards 2023 ditemani putrinya Sadie Grace, pada Februari 2023.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Mungkin ini adalah acara penghargaan terakhir saya sebagai seorang aktor, jadi ini semacam masalah besar,” katanya. Dia menambahkan kondisinya tidak memungkinkan untuk bersiap-siap sejak pagi. Apalagi harus menghabiskan waktu cukup lama di lokasi syuting.

Tapi kini Christina Applegate hadir di Emmy Awards 2023 mengenakan gaun panjang velvet merah maroon. Gaun rancangan Christian Siriano itu bergaya tuksedo. Dia membawa tongkat hitam-putih dengan tagar "FU MS" tertulis di bagian bawah.

Diagnosis multiple sclerosis

Christina Applegate didiagnosis multiple sclerosis pada tahun 2021. Saat itu dia sedang syuting Dead To Me musim terakhir. Dia pernahm membahas dampak multiple sclerosis dalam kehidupan sehari-hari dan kariernya. “Dengan penyakit MS, ini bukanlah hari yang baik. Anda hanya mengalami hari-hari yang buruk,” katanya kepada Vanity Fair.

Begitu juga dengan kariernya. Dia tidak berencana kembali ke layar kaca, karena kemampuan fisiknya semakin terbatas. Namun Christina mengatakan dia masih bisa melakukan sulih suara untuk menghidupi keluarganya. Selain ituu juga menjaga otaknya tetap bekerja.

"Saya bahkan tidak dapat membayangkan akan menjalani syuting saat ini. Ini adalah penyakit yang progresif. Saya tidak tahu apakah kondisi saya akan menjadi lebih buruk," ujarnya.

PEOPLE | ETONLINE

Pilihan editor: Christina Applegate Abaikan Gejala Awal sebelum Didiagnosis Multiple Sclerosis