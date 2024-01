Mutiara Baswedan Ikut Tren Hai Kids: Bahas Perjuangan untuk Perubahan Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Putri sulung calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Mutiara Baswedan, ikut bikin tren "Hai Kids" yang belakangan ini viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @sahabatabi_ selaku relawan Anies Baswedan dan Cak Imin atau yang disebut Amin.

SAHABAT Anies Bersama Imin tersebut membagikan konten Mutiara yang mendukung ayahnya untuk membangun perubahan jelang pilpres Februari mendatang. "Hi kids, it's your mom. Ini tahun 2024, aku lagi memperjuangkan perubahan untuk Indonesia yang adil makmur untuk semua," ujar Mutiara Baswedan dikutip dari video singkat yang diunggah Sabtu, 13 Januari 2023.

Memamerkan senyuman manisnya yang khas, Mutiara mengenakan kemeja putih lengan panjang dengan bawahan batik berwarna mustard. Rambut ikalnya yang digerai juga melengkapi penampilan putri Anies Baswedan dengan Fery Farhati itu di video tersebut.

Harapan Mutiara Baswedan untuk Indonesia

Diketahui, Mutiara Annisa Baswedan yang merupakan lulusan Universitas Indonesia jurusan hukum itu memang kerap mengikuti ayahnya saat berkampanye. Terlebih, pada video tren tersebut dia mengungkapkan harapannya untuk Tanah Air di masa yang akan datang.

"Mudah-mudahan ketika nonton video ini, udah ada kesetaraan dalam pendidikan, ada lingkungan Indonesia yang lestari, dan juga Indonesia semakin maju. Mudah-mudahan cita-cita yang kita perjuangkan hari ini bisa tercapai, aamiin. See you!" kata Mutiara Baswedan sambil melambaikan tangannya.

Sementara itu, akun relawan Sahabat Abi yang membagikan konten tersebut juga mendoakan agar harapan Mutiara Baswedan bisa terwujud. "Yang tersemogakan bisa mulai terwujud di 2024! #AMINajadulu #SahabatABI #AniesBersamaImin #AniesBaswedan #MuhaiminIskandar #AMIN2024 #AMINforPresident," tulis keterangan Instagram Sahabat Anies Bersama Imin.

Jadi Influencer, Kepribadian Mutiara Baswedan Curi Perhatian Publik

Perempuan kelahiran 1997 yang akrab disapa Tia ini memang kerap mencuri perhatian publik. Pasalnya, dia memiliki kepribadian yang humble dan disebut bikin siapapun tenang saat melihatnya.

Mutiara Baswedan juga aktif di media sosial sebagai influencer. Baru-baru ini, dia membagikan momen saat melenggang di Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2024 untuk memperagakan busana modest jenama lokal, Khanaan Shamlan. "Selalu happy kalo pakai baju @khanaan.official Kali dapat kesempatan jadi muse di JMFW 2024, thank you @khanaanshamlan," tulisnya pada Selasa, 9 Januari 2024.

