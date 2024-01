Debut Lightstick Burung Hantu Olpbong di Desak Anies Samarinda

Iklan

TEMPO.CO, Samarinda -- Anies Baswedan yang mendapat julukan Ahjussi Owl, Abah Owl, hingga Park Ahn Nice kembali menjadi sorotan publik. Lightstick khusus Anies yang belakangan beredar ala idola K-Pop akhirnya debut di acara Desak Anies Samarinda, yang berlangsung di Da'Coffe Coffee & Eatery pada Kamis, 11 Januari 2023.

Anies Baswedan Kampanye dengan Lightstick-nya

Dalam salah satu program kampanye Desak Anies bertajuk "Gimana Masa Depan Kalimantan?" sosok calon presiden nomor urut satu ini terlihat berdiri dari mobil sambil memegang lightstick yang diberi nama "Olpbong." Ia tersenyum ketika menyapa pendukungnya dan antusias memegang Olpbong dengan karakter burung hantu dan inisial namanya "A."

Sebagai informasi, lightstick atau yang kerap dikenal dengan istilah bong dalam bahasa Korea itu merupakan identitas dari grup idola (khususnya Idol K-Pop) sekaligus komunitas fans pendukungnya. Properti ini juga bertujuan untuk memberi dukungan lebih kepada idola K-pop dengan cara menyalakannya saat konser berlangsung.

Nama Olpbong dipilih karena merupakan gabungan dari ikon "Owl" yang disematkan untuk Anies dan "Bong." Setelah ramai beredar Olpbong di media sosial, akhirnya Anies mengetahui dan membawanya langsung. Foto Anies memegang lightstick itu dibagikan oleh akun pendukungnya, Anies Bubble di Twitter pada hari ini. "Anies dengan Olpbong di Desak Anies Samarinda sore ini," tulis admin @aniesbubble yang diterjemahkan dari bahasa Inggris.

Lightstick Anies Dijual di Berbagai Toko Online

Melihat Anies sudah memiliki lightstick-nya sendiri, para pendukungnya pun ingin membelinya juga. Olpbong Anies Baswedan sudah bisa dibeli di berbagai platform e-commerce atau toko online. Mulai dari Shopee, Tokopedia, hingga keranjang kuning di TikTok.

Reaksi netizen pun beragam. Banyak yang terkejut dan senang melihat Anies akhirnya notice lightstick buatan penggemar alias fanmade itu. Harga jualnya beragam, lightstick berwarna putih tersebut dibanderol seharga Rp 70 ribu hingga Rp 80 ribuan.

Antusiasme Penggemar Anies dari Kalangan K-Popers

Olpbong yang dibuat dari kalangan penggemar Anies yang merupakan bagian dari K-Popers ini akhirnya beredar luas. Mereka pun antusias proyek ini bisa sampai ke tangan Anies. Gaya kampanyenya juga dinilai kekinian bak idola K-Pop yang lagi konser dan menyapa para penggemarnya.

"Wah finally abah owl has his own Olpbong, Daebak," "K-Popers kreatif banget emang," "Asik udah di-notice aja, warna fandomnya apanih?" "Ini sudah serasa ketemu idol," cuit netizen-netizen di Twitter (X).

TWITTER | TIKTOK

