Profil Pangeran Abdul Mateen, Putra Sultan Hassanal Bolkiah yang Resmi Menikah dengan Anisha Rosha

TEMPO.CO, Jakarta - Pangeran Abdul Mateen resmi menikah dengan Anisha Rosha pada Kamis, 7 Januari 2024, di Masjid Sultan Omar Ali Saifuddien, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Prosesi pernikahan dilakukan selama sepuluh hari sejak 7 hingga 16 Januari 2024.

Profil

Pangeran Abdul Mateen merupakan anak ke-10 Sultan Hassanal Bolkiah dan berada di urutan ke-6 sebagai calon penerus takhta kesultanan Brunei Darussalam. Pangeran Abdul memiliki nama asli yang cukup panjang, yaitu Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Mateen ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah.

Suami Anisha Rosnah ini lahir pada 10 Agustus 1991 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pangeran Abdul Mateen sudah cukup dikenal oleh masyarakat Brunei Darussalam karena sering mengikuti ayahnya untuk mengikuti kunjungan kenegaraan ataupun berbagai forum internasional lainnya.

Dengan kekayaan yang dimiliki keluarganya, Pangeran Abdul Mateen tidak memiliki gaya hidup yang mewah berlebihan. Dalam wawancaranya bersama GQ Thailand, ia mengatakan bahwa lebih memilih hidup yang sederhana dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-temannya.

Pendidikan

Pangeran Abdul Mateen memiliki perjalanan pendidikan yang cukup panjang sebagai anggota Kerajaan. Pendidikannya dimulai dari St. Andrews School di Bandar Seri Begawan. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Paduka Seri Begawan Sultan Science College dan Jerudong International School yang dikenal sebagai sekolah terbaik di Brunei.

Pada 2010, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Royal Military Academy Sandhurst dan menjadi yang termuda memasuki akademi tersebut pada usia 18 tahun. Kemudian ia lulus dengan mendapatkan gelar pangkat Letnan Dua.

Tidak sampai di situ, ia juga melanjutkan pendidikannya ke King’s College London dengan program studi politik internasional. Ia lulus pada 2014 dan langsung melanjutkan program magister di Studi Internasional dan Diplomasi dari School of Oriental and African Studies, University of London dan menyelesaikannya pada 2016.

Setelah melalui program magister, ia kembali pada pendidikan militernya di sebuah sekolah pilot helikopter di Defence Helicopter Flying School, RAF Shawbury, Inggris. Dengan bekal pendidikan militer dan politiknya, ia berhasil mendapatkan pangkat mayor di kemiliteran dan menjalankan tugas sebagai diplomat untuk mewakili Kesultanan Brunei Darussalam.

Fakta Pangeran Abdul Mateen

Disamping kegiatan kenegaraan dan militernya, Pangeran Abdul Mateen merupakan seseorang yang sangat menyukai olahraga. Ia mengidolakan bintang sepak bola David Beckham. Tidak hanya sepak bola, ia juga menyukai aktivitas olahraga lainnya seperti terjun payung, snorkeling, dayung, golf, ski, tinju, bulu tangkis, dan berkuda.

Olahraga lain yang ia tekuni adalah polo. Pangeran bahkan sampai mewakili Brunei di Asian Games Tenggara yang diadakan di Malaysia pada 2017 dan berhasil memenangkan dua medali perunggu. Ia menyukai polo karena kompleksitas olahraga tersebut, serta ketangkasan, multitasking, dan control yang ada didalamnya.

Selain tampan dan bertalenta dalam bidang olahraga, Pangeran Mateen merupakan penyayang binatang terutama satwa liar eksotis. Itu dapat dilihat melalui postingan media sosialnya. Ia sering kali bermain-main dengan hewan peliharaannya di kasur. Ia memelihara harimau, macan tutul, kuda, dan kucing. Ia sampai dijuluki sebagai ‘Bapak Harimau’.

ANDIKA DWI | RADEN PUTRI | ANTARA | RIZKI DEWI AYU | THE SCOOP | SCMP | ZULA.SG

