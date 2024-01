BLACKPINK Jadi Inspirasi Koreografer Film Mean Girls Terbaru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop BLACKPINK ternyata menjadi inspirasi koreografer film Mean Girls (2024), Kyle Hanagami. Sebelumnya Kyle sendiri telah membuat koreografi untuk BLACKPINK selama lebih dari empat tahun dan beberapa girl grup K-pop lainnya.

Saat mengerjakan adegan dansa Natal yang terkenal, Kyle melihat kemiripan film Mean Girls dan BLACKPINK sama-sama terdiri dari empat perempuan. Dia kemudian menjelaskan bahwa sebagian besar orang yang menonton film baru tersebut adalah generasi yang tumbuh besar dengan menonton BLACKPINK sejak debut mereka pada 2016.

“Jadi ketika saya membuat koreografi tarian Natal, saya berpikir, 'Mari kita berikan sedikit inspirasi dari BLACKPINK di sana.' Jadi itu pasti terinspirasi oleh beberapa karya yang telah saya lakukan untuk artis lain hanya karena saya merasa hal itu memengaruhi pemain dan aktor generasi baru ini," kata Kyle saat menghadiri acara red carpet premiere film musikal Mean Girls pada Senin, 8 Januari 2024.

Koreografer Kyle Hanagami (tengah) bersama para pemain di belakang layar film musikal Mean Girls. Foto: YouTube Paramount Pictures

Kyle Hanagami sebagai Koreografer Justin Bieber hingga Grup K-pop

Baca Juga: Lisa BLACKPINK Dikabarkan Debut Akting di Serial The Walking Dead

Kyle Hanagami adalah koreografer dan penari terkenal asal Amerika. Perjalanannya memasuki dunia tari dimulai sejak usia muda, dan selama bertahun-tahun, ia telah menjadi tokoh terkemuka dalam komunitas tari. Kyle Hanagami terkenal karena menciptakan koreografi untuk video musik, pertunjukan live, dan cover dance.

Beberapa klien Kyle Hanagami adalah Justin Bieber, Britney Spears, dan Meghan Trainor. Dia juga mengerjakan pertunjukan residensi Jennifer Lopez di Las Vegas, penampilan Coachella Ariana Grande dan NSync pada 2019, dan penampilan Nick Jonas di American Music Awards 2017.

Sementara untuk bintang K-pop, Kyle Hanagami pernah bekerja sama dengan TWICE, aespa, Red Velvet, Girls Generation, NCT, NCT Dream, TOMORROW X TOGETHER, dan tentunya BLACKPINK. Kyle Hanagami berperan penting dalam koreografi beberapa hits terbesar BLACKPINK seperti DDU-DU DDU-DU, Ice Cream, As If It Was Your Last, Kill This Love, BOOMBAYAH, Flower milik Jisoo, dan masih banyak lagi.



Film Musikal Mean Girls Iklan Scroll Untuk Melanjutkan

Film Mean Girls tayang Jumat, 12 Januari 2024. Foto: Instagram/@meangirls

Mean Girls adalah film musikal terbaru yang diadaptasi dari pertunjukan Mean Girls Broadway (2018). Film musikal Mean Girls yang tayang pada Jumat, 12 Januari 2024 ini bukan sekuel atau remake, melainkan adaptasi dari panggung ke layar dari musikal Broadway. Film ini akan memperkenalkan kisahnya dengan cara yang baru sambil memberikan penghormatan kepada film aslinya yang tayang pada 2004 dan dibintangi oleh Lindsay Lohan.

Lindsay Lohan membuat penampilan kejutan di pemutaran perdana Mean Girls pada Senin lalu. Dia merayakan pemutaran perdana film musikal tersebut bersama penulis-produser Tina Fey, yang mengulangi perannya sebagai Ms. Norbury dari film komedi klasik tahun 2004, dan Angourie Rice, yang mengambil peran utama sebagai Cady Heron.

Lindsay Lohan dan Tina Fey bergabung dengan pemeran asli Daniel Franzese sebagai Damian, dan Rajiv Surendra sebagai matematikawan rap Kevin Gnapoor.

ROLLING STONE | KOREABOO | SPORTSKEEDA | VARIETY

Pilihan Editor: Dua Lipa Ungkap Awal Kedekatannya dengan BLACKPINK dan Idol K-Pop