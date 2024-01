Pesan Ivan Gunawan untuk Haters: Silakan Kalian Berkaca

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Desainer dan presenter, Ivan Gunawan memberikan pesan menohok untuk para pembencinya alias haters yang kerap menghakimi penampilannya. Dia meminta supaya haters introspeksi diri terlebih dulu sebelum menghujatnya.

"Teruntuk kalian yang pernah menghakimi aku dan penampilanku, silahkan kalian berkaca apakah SHOLAT mu sudah lebih bagus dari SHOLAT ku ??? Apakah SEDEKAH mu lebih iklas dari SEDEKAH ku ??? Apakah kamu sudah paham betul cara BERSYKUR ????" tulis Ivan Gunawan di Instagram pada Jumat, 12 Januari 2024.

Ivan Gunawan yang baru-baru ini memutuskan keluar dari progam acara televisi Brownis, sebenarnya bukan tidak mau menerima kritik dari masyarakat. Namun, ia merasa orang-orang yang menghakimi tidak mencerminkan pribadi lebih baik darinya. "Kalo hidup kalian SEMPURNA aku terima kamu MENGHAKIMI ku !!!!!!! tapi aku ngga yakin mohon maaf," tulisnya.

Ivan Gunawan Diingatkan untuk Rajin Salat, Sedekah, dan Bersyukur

Kemarin, Ivan Gunawan mengadakan pengajian dan syukuran atas ulang tahunnya yang ke-42 tahun di rumahnya. Keluarga, para sahabat, Ustad Irfan Rizki, hingga anak-anak panti asuhan turut hadir dalam acara tersebut. Desainer yang akrab disapa Igun ini membagikan beberapa momen tersebut di Instagram.

"Alhamdulilah seneng banget akhirnya saya bisa berjumpa sahabat saya ustad @irfanrizkihaas teman yang hanya bisa liat di saat beliau ceramah subuh di sosial media," tulis Ivan Gunawan pada Kamis, 11 Januari 2024.

Ada tiga hal yang diingatkan oleh Ustad Irfan Rizki kepada Ivan Gunawan, berhubungan dengan pesannya untuk haters. "Jangan terputus silahturahmi kita ustad .... terima kasih sudah mengingatkan 3 hal .... shalat ... sedekah dan selalu bersyukur," tulis Ivan Gunawan di kolom komentar unggahan Ustad Irfan Rizki.

Ivan Gunawan Keluar dari Brownis

Ivan Gunawan akhirnya memilih mundur sebagai pembawa acara Brownis setelah 6 tahun. Keputusan ini diambil setelah mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena gaya busananya yang dinilai seperti perempuan.

"Thank you @brownis_ttv sudah memberikan tempat buat aku berkarya selama ini @ruben_onsu @ayutingting92 @wendicagur maaf kalo ada selah selama kita kerja selama ini mba @jck_desaratu terima kasih kesempatan nya Semua team Maafin mamih harus melanjutakan Kehidupan di tempat lain," tulis Ivan Gunawan di Instagram pada Senin, 8 Januari 2024.

Di hari terakhirnya sebagai host Brownis, Ivan Gunawan mengatakan kalau keputusan ini sudah dia pikirkan matang-matang dan dirasa menjadi yang terbaik. "Thank you so much, aku harus ninggalin Brownis, keputusan aku sudah bulat, ini bukan gimmick. Aku ngomong secara sadar, enggak emosi, enggak marah-marah. Aku merasa bahwa aku punya sebuah platform, aku menghidupi banyak orang, dan aku mungkin merasa bahwa karier aku di entertainment di Brownis aku harus akhiri hari ini," kata Ivan Gunawan.

