Kematian Penyanyi Sinead O'Connor karena Alami

Iklan

TEMPO.CO, London - Penyebab kematian Sinead O'Connor telah terungkap. Penyanyi asal Irlandia ini ternyata meninggal secara alami dan bukan karena sebab yang mencurigakan dalam usia 56 tahun. Pada Selasa, 9 Januari 2024, pihak berwenang Inggris mengatakan bahwa ia meninggal karena sebab-sebab yang wajar. Pengadilan menambahkan, kini mereka telah menghentikan penyelidikan kematiannya.

"Ini untuk mengonfirmasi bahwa Sinead O'Connor meninggal karena sebab-sebab alamiah. Oleh karena itu, pihak koroner telah menghentikan keterlibatan mereka dalam kematiannya,” ujar juru bicara Pengadilan Koroner Southwark.

Kematian Sinead O’Connor

Sinead O'Connor meninggal pada Rabu, 26 Juli 2023. Keluarganya mengabarkan berita duka itu dalam pernyataan, "Dengan sangat sedih kami mengumumkan Sinead yang kami cintai meninggal. Keluarga dan teman-temannya sangat terpukul dan kami meminta privasi pada saat yang sangat sulit ini."

Pelantun tembang populer 'Nothing Compares 2 U' ini ditemukan tidak responsif setelah polisi dipanggil ke flat-nya di Herne Hill, London tenggara, pada Juli tahun lalu. Keesokan harinya, pernyataan yang dibagikan di situs web Pengadilan Koroner mencatat tidak ada penyebab medis yang tertera dalam kematian Sinead O'Connor.

Menurut catatan tersebut, koroner memerintahkan untuk melakukan otopsi, yang hasilnya mungkin baru akan keluar dalam beberapa minggu. "Keputusan apakah penyelidikan diperlukan akan diputuskan ketika hasil ini diketahui dan pengajuan telah disetujui oleh keluarga," demikian pernyataan organisasi tersebut.

Kiprah Penyanyi Sinead O’Connor

Karier O'Connor dimulai pada 1987 dengan merilis album debutnya, The Lion and the Cobra. Namanya terkenal berkat lagu 'Nothing Compares 2 U' yang dirilis pada 1990, dan terjual jutaan kopi di seluruh dunia. Penampilannya membawakan lagu populer yang ditulis oleh Prince ini menduduki puncak tangga lagu global hingga dapat nominasi Grammy 1990.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelum kematiannya, O'Connor merilis 10 album, yang terakhir adalah I'm Not Bossy, I'm the Boss pada 2014. Lahir di Dublin pada 8 Desember 1966, ia merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Setelah menjalani masa kecil yang keras, mendiang penyanyi ini berjuang dengan masalah kesehatan mental sepanjang hidupnya. Meninggalkan tiga anak dan seorang cucu, Sinead O’Connor didiagnosis mengalami gangguan bipolar dan stres pascatrauma kompleks dan gangguan kepribadian ambang.

Kematian sang bintang menyusul putranya, Shane O'Connor yang meninggal 7 Januari 2022 dalam usia 17 tahun. Setelah sempat menghilang dari kamar perawatan kesehatan mentalnya, Shane ditemukan tewas bunuh diri. Saat itu, Sinead sendiri yang mengabarkan kematian putranya.

PEOPLE | TMZ

Pilihan Editor: Putus Asa, Sinead O'Connor Kirim Pesan ke Bob Geldof sebelum Meninggal