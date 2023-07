Popularitas Lagu Nothing Compares 2 U dari Sinead O'Connor Pada Masanya, Begini Liriknya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu warisan musik Sinead O’Connor yang sangat dikenang dan sangat populer pada masanya adalah Nothing Compares 2 U. Lagu ini pernah mencapai peringkat puncak di lebih dari selusin negara berbeda, termasuk Australia.

Awalnya, lagu tersebut ditulis dan direkam oleh Prince sebagai bagian dari proyek band sampingannya, yaitu The Family. Band tersebut merilis lagunya di album self-titled pada 1985. Rekaman aslinya sangat dipengaruhi oleh suara sekitar era 1980-an dengan senar yang disintesis mengancam menenggelamkan suara vokalis utama, St Paul. Lagu ini tidak dirilis sebagai single dan menerima pengakuan yang sangat sedikit, seperti tertulis dalam Independent.co.uk.

Lalu, Nothing Compares 2 U diberi aransemen baru oleh Sinead O'Connor dan ditampilkan dalam album keduanya berjudul I Do Not Want What I Haven't Got yang dirilis pada awal 1990. Lagu ini pun berhasil melambungkan album keduanya tersebut menuju kesuksesan besar, mengumpulkan empat nominasi Grammy, dan meraih satu kemenangan untuk penampilan O'Connor dari Nothing Compares 2 U. Namun, O'Connor menolak penghargaan tersebut dan mengecam Grammy sebagai latihan komersial yang tidak kondusif bagi seni.

Merujuk abc.net.au, pada akhir 1990, Nothing Compares 2 U telah terjual lebih dari 3,5 juta kopi dan Billboard memahkotainya sebagai Single Dunia nomor satu untuk tahun ini. Kesuksesan Nothing Compares 2 U sangat didukung oleh salah satu video musik paling dikenal era 1990-an. Pada video musik tersebut, O'Connor memberikan ekspresi sedih yang disorot kamera dalam jarak dekat. Lalu, ketika bernyanyi menjelang akhir lagu, ia menangis di luar aktingnya. Sebab, lirik lagu yang memiliki kaitan erat dengan kehilangan tersebut membuatnya memikirkan sang ibu.

Emosi mentah yang disalurkan O'Connor untuk video musik berasal dari metode akting bel canto yang menyerukan para pemain untuk menggunakan kenangan traumatis untuk menciptakan emosi. Melalui konsep video musik tersebut, O'Connor berhasil mendapatkan tiga MTV Video Music Awards pada 1990, termasuk satu untuk Video Musik Terbaik.

Lirik Lagu Nothing Compares 2, Sinead O’Connor

Berdasarkan Genius, berikut adalah lirik lagu Nothing Compares 2 U oleh Sinead O’Connor, yaitu:

It's been seven hours and fifteen days

Since you took your love away

I go out every night and sleep all day

Since you took your love away

Since you've been gone I can do whatever I want

I can see whomever I choose

I can eat my dinner in a fancy restaurant

But nothing, I said, nothing can take away these blues

Cause nothing compares

Nothing compares to you

It's been so lonely without you here

Like a bird without a song

Nothing can stop these lonely tears from falling

Tell me, baby, where did I go wrong?

I could put my arms around every boy I see

But they'd only remind me of you

I went to the doctor and guess what he told me, guess what he told me

He said, "Girl, you better try to have fun no matter what you do," but he's a fool

Cause nothing compares

Nothing compares to you

All the flowers that you planted, mama, in the backyard

All died when you went away

I know that living with you, baby, was sometimes hard

But I'm willing to give it another try

Nothing compares

Nothing compares to you

Nothing compares

Nothing compares to you

Nothing compares

Nothing compares to you

