Momen Hidung Cillian Murphy Penuh Lipstik Istri saat Menang Golden Globes 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Cillian Murphy berhasil membawa pulang piala Best Actor - Motion Picture Drama dalam Golden Globe Awards 2024 berkat perannya sebagai J. Robert Oppenheimer dalam film Oppenheimer. Menariknya, Cillian Murphy menerima penghargaan tersebut dengan hidung merah dipenuhi bekas lipstik istrinya, Yvonne McGuinness.

Setelah nama Cillian Murphy disebutkan sebagai pemenang, istrinya langsung memberikan selamat dengan mencium wajahnya, termasuk hidung. Aktor 47 tahun itu kemudian naik ke atas panggung untuk menerima piala dan memberikan pidato kemenangan dalam acara yang digelar di Beverly Hills, California, Minggu, 7 Januari 2024.

Cillian Murphy menyadari lipstik istrinya membekas di hidungnya dan bahkan mengatakannya di hadapan para tamu undangan yang hadir di Golden Globe Awards 2024. "Pertanyaan pertama, apakah ada lipstik di seluruh hidungku?” katanya kepada penonton sambil tersenyum. “Tadinya aku akan meninggalkannya.” Para penonton tertawa mendengarnya.

Cillian Murphy Banjir Pujian

Netizen pun ramai membicarakan momen tersebut di media sosial. Mereka memuji sikap Cillian Murphy karena dinilai menggambarkn pria sejati dan romantis. Dia tidak malu tampil dengan wajah merah penuh lipstik istrinya saat menerima penghargaan bergensi tersebut di hadapan publik.

"Cillian Murphy memberikan pidato Glden Globes dengan lipstik di seluruh wajahnya karena istrinya menciumnya? Aku butuh kekasih pria sejati seperti itu," tulis akun X @holy_sch***. "Ini tentang seorang pria yang begitu dikagumi oleh istrinya sehingga istrinya memakai lipstik dan dia membiarkannya tetap di sana sebagai pengingat publik bahwa mereka saling mencintai dan dia adalah miliknya dalam suka dan duka. ITU SANGAT MANIS," tulis @atinyfi***. "Dapatkan pria seperti Cillian Murphy, yang akan memakai lipstik Anda di seluruh wajahnya saat menerima penghargaan terbesar dalam karirnya di siaran langsung televisi," tulis @Jillian***.

Cillian Murphy menikahi seorang seniman visual Irlandia, Yvonne McGuinness pada 2004. Mereka dikaruniai dua putra: Malachy, lahir pada 2005, dan Aran, lahir pada 2007.

Pidato Kemenangan Cillian Murphy di Golden Globes 2024

Setelah membahas tentang wajahnya yang merah, Cillian Murphy melanjutkan pidatonya dengan mengenang kembali kerja samanya denga sutradara Christopher Nolan. Sejak menginjakkan kaki di lokasi syuting, dia mengakui bahwa sutradara Oppenheimer itu sangat teliti, fokus, dan visioner.

"Saya ingin berterima kasih kepada Chris dan Emma (Thomas) karena telah mempercayai saya selama 20 tahun. Terima kasih banyak. Salah satu hal yang paling indah dan rentan menjadi seorang aktor adalah Anda tidak bisa melakukannya sendiri, sungguh. Kami memiliki pemain ansambel paling luar biasa dalam film ini. Itu sungguh ajaib dan beberapa dari mereka ada di sini hari ini. Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Gary Oldman. Terima kasih telah membawaku dan menemaniku melalui film ini," katanya.

Cillian Murphy mengalahkan nominasi lainnya, yaitu Bradley Cooper (Maestro), Andrew Scott (All of Us Strangers), Colman Domingo (Rustin), Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon) dan Barry Keoghan (Saltburn).

