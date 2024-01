Profil Raja dan Ratu Komika Roasting, Kiky Saputri dan Fatih Andhika atau Ate

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kiky Saputri dan Ate meroasting pasangan capres-cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat acara Resolusi Indonesia, pada 5 Januari 2024. Kegiatan yang dipandu politikus NasDem, Ahmad Sahroni, dua komika roasting ini pun saut-menyaut memberikan bahan roasting kepada pasangan calon nomor urut 1 ini.

Kiky menyebut Anies Baswedan dan Cak Imin sebagai pasangan penjual sarung dan motivator. Sarung merujuk pada Cak Imin yang selama ini dikenal dengan program slepet Imin menggunakan sarung. Ate bertanya, “Kalau Pak Anies kok motivator?’. Kiky pun menjawab, “Kan jualan kata-kata.”

Kiky dan Ate memang terkenal sebagai komika yang ahli melakukan roasting terhadap orang lain berdasarkan persetujuan. Dengan mencari bahan roasting yang tepat sekaligus kritik, mereka berhasil membuat penonton tertawa. Lantas, bagaimana profil mereka?

Kiky Saputri

Pemilik nama lengkap Rizhky Nurasly Saputri ini lahir pada 20 Oktober 1993 di Garut, Jawa Barat. Ia memulai debutnya dalam dunia hiburan Indonesia sebagai komika jebolan Stand Up Comedy Academy Indosiar musim keempat.

Sebelum menjadi komika, bintang utama Lapor, Pak! ini sempat menjadi guru honorer. Usai menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dengan gelar dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, ia menjadi guru honorer. Kemudian, ia memilih untuk menjadi komika dengan melakukan open mic di beberapa acara.

Setelah itu, Kiky mulai berani bergabung dengan komunitas Stand Up di Jakarta Pusat dan menjuarai beberapa kompetisi. Tidak cukup puas, ia memberanikan diri mengikuti Stand Up Comedy Season 4 yang dieliminasi dua kali, pada babak 24 besar dan 20 besar. Meskipun pulang lebih awal dari ajang tersebut, tetapi ia mendapatkan tawaran manggung dan membintangi beberapa film. Salah satu film yang dibintang Kiky adalah Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan.

Ate

Sama seperti Kiky, pemilik nama asli Fatih Andhika ini juga mengawali karier sebagai tenaga honorer. Pria kelahiran 5 Juli 1992 ini mengaku jenuh kerja sebagai tenaga honorer di Badan Karantina Pertanian Lampung.

“Dahulu kerja jadi honorer dari pagi sampai sore, tetapi jam 10 pagi kerjaan udah selesai. Pekerjaannya cuma program doang, jadi selesainya cepat,” ungkap Ate dalam tayangan YouTube TonightShowNet, pada 20 November 2022.

Kejenuhan sebagai tenaga honorer membuat Ate mengundurkan diri. Lalu, ia kerap menyaksikan penampilan Stand Up Comedy dari Ge Pamungkas. Ia berpikir bahwa menjadi komika tidak memerlukan muka yang lucu. Akibatnya, ia mulai memberanikan diri mengikuti open mic dan menelusuri komika Indonesia, seperti Raditya Dika dan Pandji Pragiwaksono.

Sebelum memutuskan fokus mendalami Stand Up Comedy, Ate sempat menjadi penyiar radio Sonora. Setelah 2 bulan izin untuk mendalami dunia komedi, ia dipecat pihak radio lantaran tidak kunjung datang kembali. Barulah, anggota komunitas Stand Up Indo Lampung ini hijrah ke Jakarta dan menembus 6 besar Stand Up Comedy Academy Musim 3.

Masih penasaran, ia kemudian mengikuti Stand Up Comedy Indonesia season 9 (IX) dan berhasil meraih juara ketiga. Awalnya, materi Stand Up Ate hanya keresahan dirinya, tetapi kini sudah bergeser menjadi komika roasting, seperti Kiky Saputri.

RACHEL FARAHDIBA R | TIKA AYU | NAOMY A. NUGENI

