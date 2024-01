Pamit dari Brownis, Ivan Gunawan: Keputusan Sudah Bulat, Terima Kasih 6 Tahunnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Usai mendapat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena gaya busananya yang dinilai seperti perempuan, Ivan Gunawan akhirnya memilih mundur dari program variety show Brownis di Trans TV. Kabar tersebut dia umumkan lewat Instagram pribadinya pada Senin, 8 Januari 2024.

"Thank you @brownis_ttv sudah memberikan tempat buat aku berkarya selama ini @ruben_onsu @ayutingting92 @wendicagur maaf kalo ada selah selama kita kerja selama ini mba @jck_desaratu terima kasih kesempatan nya Semua team Maafin mamih harus melanjutakan Kehidupan di tempat lain," tulis Ivan Gunawan dalam unggahan videonya berisi cuplikan kenangannya saat memandu acara tersebut.

Dalam salah satu klip video, desainer berusia 42 tahun ini juga mengungkap karakternya yang dipermasalahkan oleh lemabaga tersebut. "Saya ini karakternya emak-emak banget, Ben. Saya sangat peduli dengan orang-orang di sekitar saya. Mau pergi ke mana saya nasihatin, tapi ternyata ya nasihat itu enggak cukup kalau hanya diberikan oleh manusia juga," katanya.

Walau sempat membela gaya busananya saat ditegur secara administratif melalui Brownis, Ivan Gunawan yang sebelumnya mengaku salah panggung itu akhirnya mundur sebagai pembawa acara Brownis. Baginya, menjadi salah satu host bersama Ruben Onsu, Ayu Ting Ting, Wendi Cagur adalah bagian yang penting dari perjalanan kariernya di industri hiburan Tanah Air.

"6 tahun, thank you Brownis. Thank you for being such an important part for my journey. I love you all," tulis pemilih Yayasan Mega Bintang itu di unggahan perpisahannya.

Ivan Gunawan Rayakan Ulang Tahun Sekaligus Perpisahan

Bersamaan dengan mundurnya sang desainer dari program televisi bernama Obrolan Manis alias Brownis itu, tayangan hari ini dibuat spesial khusus untuk perpisahannya. "Hari ini merupakan hari terakhir gue ada di Brownis, terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari gue," kata Ivan Gunawan dikutip dari Youtube AyyIgun pada 8 Januari 2024.

Dalam Brownis yang bertajuk "Spesial Ulang Tahun IVAN GUNAWAN" itu, Ayu Ting Ting dan Wendi Cagur terlihat membawakan acara dengan busana serba hitam. Momen perpisahannya jadi berkesan dengan perayaan ulang tahun Ivan Gunawan yang ke-42 tahun pada 31 Desember 2023 lalu.

Lantunan lagu Selamat Ulang Tahun dari Jamrud mengiringi kehadiran Ivan Gunawan di acara itu. Dia tampil mengenakan inner hitam dengan outer vest berwarna cokelat muda. Selama acara berlangsung, deretan prestasi Igun disampaikan dalam sesi khusus. Pencapaiannya di kancah internasional sebagai Indonesia Queen Maker, desainer, dan selebritas.

Keputusan Ivan Gunawan Tinggalkan Brownis

Ivan Gunawan menuturkan alasannya pilih pamit dari Brownis. "Thank you so much, aku harus ninggalin Brownis, keputusan aku sudah bulat, ini bukan gimmick. Aku ngomong secara sadar, enggak emosi, enggak marah-marah. Aku merasa bahwa aku punya sebuah platform, aku menghidupi banyak orang, dan aku mungkin merasa bahwa karier aku di entertainment di Brownis aku harus akhiri hari ini," kata Ivan Gunawan dalam pernyataannya di siaran khusus Brownis untuknya.

Terakhir, fashion desainer itu juga meniup lilin kue ulang tahun bertingkatnya dengan tulisan "Sang Mega Bintang" berwarna hitam sambil mengucap harapan di perayaan ulang tahunnya. Ia pun mengatakan harapannya agar bisa FYP di TikTok supaya menjadi bintang tamu di acara Brownis khusus segmen tersebut, "Doain gue tetep terus FYP, biasanya kalau akhir bulan kan suka menghadirkan artis FYP. Nanti gue diundang-undang ya."

