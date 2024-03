Menengok Perjalanan Hwang Hyunjin Stray Kids yang Genap Berusia 24 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kemarin hari spesial bagi Hwang Hyunjin, salah satu anggota grup K-Pop Stray Kids. Tepat 24 tahun lalu, 20 Maret 2000, Hyunjin lahir di Seoul, Korea Selatan, dan kini telah menjelma menjadi seorang bintang muda yang bersinar di industri musik global.

Perjalanan Pribadi

Dilansir dari Fandom Stray Kids, Hyunjin tumbuh besar di tengah-tengah keluarga kelas menengah, ditemani oleh seekor anjing kesayangannya, Kkomi. Ibunya adalah seorang istri yang tinggal di rumah. Dia adalah anak tunggal dari orang tuanya. Dia kadang-kadang mengunjungi Las Vegas, di mana dia menggunakan nama Sam.

Pendidikan formalnya dijalani di School of Performing Arts (SOPA), yang kemudian diikuti dengan studi praktis bahasa Inggris di Global Cyber University. Pada 15 November 2018, ia mengikuti ujian suneung dan berhasil lulus. Setelah itu, pada 15 Februari 2019, ia lulus dari SOPA.

Selain bakat musiknya, Hyunjin juga memiliki minat lain, seperti seni lukis. Ia sering melukis di waktu luangnya dan membagikan karyanya di media sosial. Dia sering membagikan karyanya di media sosial untuk dinikmati oleh para penggemar.

Hyunjin juga menyukai olahraga ekstrakurikuler lainnya seperti skating, lari, menari, untuk menjaga tubuhnya tetap bugar dan dinamis daripada pergi ke gym.

Hyunjin merupakan sosok inspiratif bagi banyak orang. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial dan sering terlibat dalam proyek-proyek amal, menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama.

Pada Maret 2023, ia dinobatkan sebagai anggota klub kehormatan The Promise atas donasinya yang lebih dari 100 juta won untuk membantu korban gempa bumi di Turki dan Suriah.

Pada November 2023, ia juga berpartisipasi dalam kampanye “Love Your W” oleh W Korea untuk meningkatkan kesadaran tentang kanker payudara.

Karier Cemerlang bersama Stray Kids

Perjalanan Hyunjin di dunia hiburan dimulai saat ia bertemu dengan manajer JYP Entertainment di sebuah pasar saat masih duduk di bangku sekolah menengah. Setelah itu, ia menerima tawaran dan mulai bekerja sebagai trainee dengan JYP di samping studinya.

Pada 2017, Hyunjin terpilih menjadi salah satu anggota Stray Kids melalui program survival show “Stray Kids”. Debutnya bersama grup tersebut terjadi pada 2018 dengan mini album I am NOT, mengantarkannya pada awal mula karir yang gemilang.

Pada 2021, Hyunjin sempat hiatus dari Stray Kids karena tuduhan bullying. Setelah investigasi, tuduhan tersebut terbukti tidak benar. Hyunjin kembali ke grupnya dan terus berkarya dengan penuh semangat.

Di dalam Stray Kids, Hyunjin dikenal sebagai penari utama, rapper, dan visual. Kemampuannya menari yang luar biasa dan visualnya yang menawan telah menjadikannya salah satu anggota yang paling populer di grup.

Hyunjin juga aktif dalam berbagai kegiatan Stray Kids, termasuk penulisan lagu dan produksi musik. Ia telah berkontribusi dalam beberapa lagu populer grup, seperti Miroh, Back Door, dan Thunderous.

Hyunjin telah menorehkan berbagai prestasi bersama Stray Kids. Grupnya telah meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Mnet Asian Music Award, Golden Disc Award, dan Seoul Music Award.

Di samping itu, ia juga pernah menjadi Artist of the Month dari Studio Choom pada Oktober 2021, serta meraih peringkat ke-36 dalam 100 Most Handsome Faces of 2020 dari TC Candler.

Hyunjin tak hanya aktif di dunia musik lewat Stray Kids. Ia pun menjadi bintang iklan dan brand ambassador bagi beberapa merek ternama. Pada Juli 2023, ia bahkan terpilih menjadi Global Brand Ambassador untuk Versace.

