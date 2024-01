Film Netflix 2024, Ini Sinopsis Officer Black Belt

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Officer Black Belt akan tayang pada 2024 di Netflix, namun belum ada jadwal persisnya. Officer Black Belt bergenre action-comedy tentang kerja sama antara pengawas dan petugas seni bela diri yang menumpas kejahatan dengan cara mereka sendiri.

Dikutip dari situs web whatsonnetflix.com, film Netflix ini disutradarai oleh Jason Kim dari serial Netflix Bloodhounds yang mencapai daftar Global Top 10 TV di 83 negara. Officer Black Belt juga dibintangi Kim Woo Bin dari serial drama Black Knight (2023) dan Kim Sung Kyun yang berperan dalam Divorce Attorney Shin (2023), Seoul Vibe (2022), dan Hospital Playlist (2020).

Sinopsis Officer Black Belt

Dikutip dari Asian Wiki, Officer Black Belt bercerita tentang seniman beladiri yang terampil bernama Lee Jung Do diperankan Kim Woo Bin. Lee Jung Do memiliki sabuk hitam tingkat sembilan cabang olahraga beladiri taekwondo, kendo, dan judo. Ia bekerja sebagai petugas pengiriman di restoran ayahnya. Di sisi lain, Lee Jung Do suka nongkrong dan main game bersama teman-temannya.

Lee Jung Do membantu Kim Sun Min diperankan Kim Sung Kyun, seorang petugas yang mengawasi tahanan percobaan dengan gelang kaki elektronik. Dikutip dari Netflix, Kim Sun Min juga ahli bela diri.

Setelah pertemuan itu, Lee Jung Do dijadikan petugas seni bela diri sementara selama lima pekan. Selama masa percobaan tersebut Kim Sun Min mengakui bakat dari Lee Jung Do dan menyarankan agar ia mengambil peran permanen sebagai petugas seni bela diri. Hal ini sekaligus menandai dimulainya petualangan pemberantasan kejahatan duet dua orang itu.

Keduanya bekerja memantau tahanan masa percobaan. Mereka juga mengalami berbagai kejadian saat menjalankan tugasnya sebagai pemantau tahanan masa percobaan.

