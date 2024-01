Pegawai Solo Safari Mirip Dirinya, Begini Reaksi Lucu Pevita Pearce Balas Cosplay

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Petugas kebun binatang Solo Safari mendadak viral lantaran parasnya disebut mirip aktris Pevita Pearce. Dari video yang diunggah oleh akun TikTok @fitriastyas pada Selasa, 2 Januari 2024, netizen pun heboh dan salah fokus ketika melihat petugas kebun binatang tempat wisata itu layaknya kembaran Pevita. Bukannya memperhatikan satwa, atensi justru mengarah pada perempuan yang kini jadi perbincangan hangat netizen.

Perempuan itu diketahui bernama Klaudia Krish, sosok pemandu hewan yang terekam video tengah memberi penjelasan kepada pengunjung mengenakan seragam hijau dan topi. "@solosafari.id mbanya mirip banget sama pevita ga sih?" tulis netizen yang merekam petugas tersebut. Memang benar, sekilas apabila petugas itu sedang menengok, terlihat mirip dengan sang aktris.

Reaksi Lucu Pevita Pearce, Bikin Cosplay

Begini reaksi Pevita Pearce melihat video tersebut, "Makanya udah lama ngga shooting," tulisnya di kolom komentar TikTok netizen. Lucunya lagi, dia juga sampai membuat video cosplay yang menirukan Klaudia Krish dalam video viral tersebut.

"Oke baik sama-sama pada siang hari ini Lilo dan juga Milo akan menyambut Anda semuanya dengan tarian selamat datang. Dan seperti apa tariannya, inilah dia tarian selamat datang dari Lilo dan juga Milo. Ah, gemas sekali lompat-lompat," kata Pevita Pearce menirukan Klaudia Krish dalam video yang diunggah ke Instagram Story-nya hari ini.

Tak hanya menirukan suaranya, Pevita Pearce juga mengenakan topi khas petugas kebun binatang berwarna hijau army dengan gestur tubuh layaknya pemandu hewan. Antusiasme Pevita Pearce dalam reaksi video viral itu pun jadi sorotan netizen.

Aktris pemeran film Sri Asih sampai membuat video cosplay ini karena banyaknya netizen yang menandai namanya. "Since you guys can't stop tagging me," tulis Pevita pada video cosplay-nya.

Diunggah Ulang Klaudia Krish

Mengetahui videonya viral, Klaudia Krish pun tak menyangka bila dirinya ditiru oleh artis Pevita Pearce. Dia pun membagikan ulang video cosplay Pevita di Instagram pribadinya @klaudiakrish. "Di-cosplay Mba Pev," tulisnya dalam unggahan Instagram Story.

