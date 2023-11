Diduga Lalai Tak Rapikan Batu di Pantai, Tim Produksi Castaway Diva Minta Maaf

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim produksi drama Castaway Diva menyampaikan permohon maaf setelah menuai kontroversi. Baru-baru tim produksi drama itu dianggap lalai karena meninggalkan sejumah batu besar di pantai di Pulau Jeju.

Batu-batu diduga untuk proses syuting. Bentuknya saat populer saat adegan tokoh utama membuat sinyal SOS di pantai menggunakan batu. Tim produksi menjelaskan bahwa ada kemungkinan syuting tambahan nanti. Mereka memutuskan untuk meninggalkan batu di satu tempat setelah berkonsultasi dengan pejabat kota.

"Kami ingin menyampaikan permintaan maaf yang terdalam atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada warga. Meskipun kami melanjutkan syuting setelah menjelaskan produksinya kepada warga dan organisasi terkait sebelumnya, ada kekurangan dalam proses syuting dan pemulihan kami. Kami akan memulihkan [lokasi syuting] ke keadaan semula sesegera mungkin," kata tim tersebut, Senin, 13 November 2023.

Belakangan, dikabarkan juga bahwa tim produksi Castaway Diva diduga tidak melalui proses untuk mendapatkan kerja sama dan izin dari pemerintah kota yang diperlukan untuk penggunaan dan hunian perairan umum untuk syuting.

Castaway Diva adalah drama komedi romantis yang dibintangi Park Eun Bin sebagai Seo Mok Ha. Dia seorang calon penyanyi yang terdampar di pulau terpencil saat bepergian ke Seoul untuk mengikuti audisi dan menemui idolanya, Yoo Ran Joo.

Yoo Ran Jo diperankan oleh Kim Hyo Jin, penyanyi legendaris papan atas yang kini menjadi selebriti terlupakan di masa lalu. Selain Park Eun Bin dan Kim Hyo Jin, drama ini juga dibintangi oleh Cha Hak Yeon, Chae Jong Hyeop, Kim Joo Hun, dan Lee Ra.

Castaway Diva menandai reuni sutradara Oh Choong Hwan dan penulis Park Hye Ryun, yang sebelumnya bekerja bersama dalam While You Were Sleeping dan Start-Up. Episode pertama Castaway Diva mencatat rating penonton sebesar 3,2 persen (menurut Nielsen Korea). Angka ini melampaui 8 persen saat empat episode terakhir ditayangkan sehingga ratingnya naik tiga kali lipat hanya dalam waktu dua minggu. Diperkirakan tren naik ini akan terus berlanjut dan bisa segera melampaui angka 10 persen.

