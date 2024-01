Selena Gomez Bakal Rilis Album Terakhir Lalu Fokus Akting

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez merenungkan perjalanan kariernya. Dia mengatakan ingin fokus dengan akting, setelah merilis album yang mungkin akan menjadi album terakhir.

Wanita berusia 31 tahun mengungkapkan hal tersebut saat menjadi bintang tamu episode terbaru podcast SmartLess bersama Jason Bateman, Sean Hayes dan Will Arnett.

Selena menceritakan setelah menekuni dunia musik dan juga akting, dia ingin memantapkan hatinya pada satu bidang saja. Awalnya dia memang bersemangat merilis musik dan menggelar tur. Di saat yang bersamaan dia juga sibuk syuting Wizards of Waverly Place di Disney Chanel.

"Tapi semakin tua, dia berpikir ingin menemukan sesuatu yang ditekuni," kata aktris The Only Murders in the Building itu.

Menjalani dua karier berbeda dengan beban kerja yang cukup berat di usia muda, membuat kesehatan mentalnya terganggu. Selena mengatakan dia sempat membatalkan salah satu turnya dan mengunjungi rumah sakit jiwa, karena tantangan beban kerja yang berlebihan.

Kini dia berada pada titik ingin memilih jalur kariernya. Selena mengatakan bahwa dia ingin fokus pada akting saja. "Saya pikir mungkin memiliki satu album lagi, dan mungkin akan memilih akting," katanya. "Aku ingin lebih santai karena aku lelah."

Album Selena Gomez

Selena Gomez mengawali kariernya sebagai penyanyi usai ikut menyanyikan lagu tema serial Wizards of Waverly Place. "Disney dalam beberapa hal, secara paksa mengharuskan saya tahu cara menyanyi agar bisa menyanyikan lagu tema serialnya," kata dia.

Album pertamanya Stars Dance dirilis pada tahun 2013. Disusul dengan Revival tahun 2015, Rare tahun 2020 dan terakhir Revelación pada tahun 2021.

Karier akting Selena Gomez

Selena Gomez mengawali kariernya sebagai aktor cilik di Barney & Friends pada tahun 2002. Namanya semakin terkenal lewat peran terobosannya dalam Wizards of Waverly Place.

Namun lewat aktingnya dalam The Only Murders in Building, dia berhasil mendapatkan dua nominasi Emmy Awards. Mungkin itu salah satu yang membuat dia merasa lebih betah di dunia akting.

Selena Gomez menganggap dirinya seorang aktris. Alasannya bermusik karena dia bersemangat dan senang membuat musik. Dia juga senang menginspirasi orang lain dengan musiknya, dan membuat lagu yang sangat menyenangkan.

Sedangkan sebagai aktris, dia mengaku sudah bekerja sangat keras saat berakting. "Aku ingin melakukan itu untuk waktu yang lama. Jadi, di situlah aku paling berharap untuk diakui secara profesional," katanya kepada CinemaNerdz pada tahun 2011.

ENEWS | DEADLINE

