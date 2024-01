Reality Club Hadirkan Video Musik Am I Bothering You? ala Sitkom

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup Reality Club merilis video musik Am I Bothering You? pada Selasa, 26 Desember 2023. Lutesha dan Kristo Immanuel terpilih sebagai model video klip tersebut.

Kembali menggandeng MIURA Films setelah berhasil meraih beberapa penghargaan bersama untuk video musik Dancing In The Breeze Alone dan Desire, penggarapan video kali ini disutradarai oleh Aco Tenriyagelli.

Sinopsis Video Musik Am I Bothering You? Reality Club

Baru saja putus cinta dari sang kekasih, Monica (Lutesha), seorang perempuan yang selalu menghilangkan kesedihannya dengan menonton sitkom atau komedi situasi favoritnya, tiba-tiba dibuat terkejut ketika Bewe (Kristo Immanuel), salah satu karakter yang ia sebenarnya tidak suka di dalam sitkom tersebut, keluar dari dalam TV menuju realita dan bertemu dengannya.

Dunia mereka yang berbeda membuat interaksi mereka begitu canggung. Namun tidak butuh waktu lama, rasa kesepian mereka pun menyatukan mereka dan membuat mereka saling ‘mengganggu’ satu sama lain. Terjebak di antara realita dan fantasi, pencarian tentang kebahagiaan mereka pun terus dijalani.

Konsep Sitkom untuk Video Musik Am I Bothering You? Reality Club

Aco Tenriyagelli sebagai sutradara sengaja membawa musik video ini ke dalam gaya penceritaan dengan unsur Magic Realism sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lirik lagu Am I Bothering You? yang di mana seringkali penuh hipotesis dan fantasi yang hanya terjadi di dalam kepala.

"Dunia sitkom menjadi unsur penting dalam video musik ini karena biasanya segala masalah selalu memiliki penyelesaian yang cepat dan berakhir dengan bahagia, namun sayangnya hidup tidak semudah itu. Kita sering kali tidak menemukan solusi dari setiap masalah kita, sehingga kita sering berusaha lari dari realitas kita dengan berbagai macam cara, seperti menonton sitkom yang seringkali menjadi refleksi dari keinginan kita terhadap sesuatu yang kita impikan - apakah pertemanan yang menyenangkan, kehidupan yang bergelimang harta, atau sekedar slice of life yang penuh romansa," kata Aco Tenriyagelli.

Terbentuk di akhir 2016, Reality Club merupakan band indie-rock yang terdiri Era Patigo (drum), Faiz Novascotia Saripudin (vokal dan gitar), Fathia Izzati (vokal dan keyboard), dan Nugi Wicaksono (bass). Pada Oktober hingga Desember 2023, Reality Club berhasil mengadakan tur album ketiga mereka yang bertajuk Reality Club Presents... The Asia Tour yang meliputi Singapura, Thailand, Taiwan, Malaysia, Filipina, dan sebuah konser tunggal di Balai Sarbini, Jakarta, Indonesia.

