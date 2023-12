Marshanda Dikabarkan Berpacaran dengan Vicky Prasetyo, Netizen Ingatkan Tidak Salah Pilih

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Marshanda belakangan ini menjadi perbincangan hangat netizen. Aktris yang akrab disapa Caca itu blak-blakan soal hubungannya dengan Vicky Prasetyo.

Mantan istri Ben Kasyafani ini jadi sorotan karena diduga menjalin asmara dengan Vicky. Kabar mengejutkan itu bermula dari fotonya dengan mantan suami Angel Lelga itu di akun Instagram pribadinya pada 8 Desember lalu.

Awal Mula Kedekatan Marshanda dan Vicky Prasetyo

Caca menjelaskan awal mula foto berdua dengan Vicky hingga menimbulkan dugaan para netizen. Kepada penyanyi Ashanty, ibu satu anak ini mengatakan bahwa ia awalnya hanya makan siang bersama Vicky. “Kami tuh habis makan siang, terus foto dan itu banyak banget yang komen di Instagram-ku,” kata Marshanda dalam YouTube Ngobrol Asix, Senin, 18 Desember 2023.

Caca pun tak mengerti mengapa potret dirinya dan Vicky bikin netizen heboh. Ia merasa pertemuannya dengan laki-laki itu tak ada yang aneh. "Learning so much today. Didn't expect to find more gem from you!!!" tulis Chacha di keterangan unggahannya.

Netizen Ramai-ramai Peringati Marshanda

Usai mengunggah kedekatannya bersama Vicky, Marshanda justru panen komentar dari netizen. Banyak yang memperingati Caca agar berhati-hati dengan sosok Vicky Prasetyo. Sebab, fans tak mau Caca sampai salah pilih lagi.

"Ya Allah selamatkan Caca."

"Ca baca Yasin dulu sampai 41x please."

"Dunia sudah tidak baik-baik saja kalau jenis manusia ini masuk ke duniamu, Cha."

"Ca, demi kewarasanmu. Tolong jangan dia."

"Angel Lelga dan Kalina Octaranny, dua orang ini aja kena tipu daya Vicky. Lah ini yang pintar malah dibuat bodoh dengan dekat dan mengambil keputusan anggap itu hal baik yang didapat. Tapi coba deh pikirkan lagi, jangan sampai salah ambil keputusan dan jangan mau dipengaruhi orang lain," kata netizen ingatkan Caca.

Tak hanya itu, netizen pun khawatir dengan Marshanda bila tetap melanjutkan hubungannya dengan Vicky. Mereka berbondong-bondong mengingatkan bintang sinetron Bidadari itu agar tidak jatuh dalam bujuk rayu Vicky.

"Cha sadar Cha," "Dukunnya cipiki kuat banget ya, jangan Caca dong kasihan," "Ca jangan sampai hatimu terpikat buaya sebelah itu," tulis netizen dalam kolom komentar menasihati Marshanda.

Pengakuan Marshanda dan Vicky Prasetyo

Sementara panen komentar soal hubungannya, Caca justru mengaku sosok Vicky berbeda dari ungkapan para netizen. Menurutnya, ia bisa belajar banyak hal dari Vicky Prasetyo. “Aku pas ngobrol sama dia (Vicky) itu beda. Aku belajar banyak dari dia. Jadi orang mikir gue pacaran sama dia," katanya menegaskan kedekatan itu.

Sebelumnya, Vicky Prasetyo juga sempat mengungkap rasa kagumnya terhadap sosok Marshanda. Vicky pun tampak menunjukkan keseriusannya pada Caca hingga berkata ingin selalu ada untuknya.

Seperti biasa, Vicky menggombal dengan berkata sangat yakin hubungannya ini merupakan akhir perjalanan cintanya bila benar bisa memantapkan diri dengan Marshanda. “Aku mau ada buat dia, walaupun banyak orang yang gak percaya ya. Ini terakhir perjalanan kisah aku di soal asmara,” tutur Vicky serius.

Berbeda dengan tanggapan Vicky Prasetyo, Caca menegaskan bahwa ia dan Vicky hanya teman biasa. Ia mengatakan bahwa menjalin hubungan baik dengan sosok Vicky. “Tapi ya kita berteman baik lah, normal kan?,” ucapnya.

