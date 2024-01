Taylor Swift Habiskan Malam Tahun Baru dengan Nonton Travis Kelce Tanding

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Taylor Swift menghabiskan Malam Tahun Baru dengan menyemangati kekasihnya, Travis Kelce di pertandingan Kansas City Chiefs melawan Cincinnati Bengals pada Minggu, 31 Desember 2023. Sebelum menyaksikan pertangingan NFL, Taylor Swift menyapa beberapa penggemar saat dia memasuki Arrowhead Stadium, Missouri.

Penyanyi 34 tahun itu tampak datang sendirian di pertandingan terakhir Chiefs tahun ini. Taylor Swift menata rambutnya menjadi bergelombang dan sebagian dikepang kecil, kemudian mengenakan pakaian serba hitam dengan jaket varsity Chiefs, sama dengan yang dikenakan Travis Kelce baru-baru ini.

Baca Juga: Kemeriahan Pergantian Tahun Baru 2024 di Dongdaemun Design Plaza Korea Selatan

Di Malam Tahun Baru 2024, Chiefs berhasil menang dari Bengals dengan skor 25-17. Itu menjadi kebangkitan Chiefs setelah sempat kalah di Hari Natal dari Las Vegas Raiders. Taylor Swift terlihat merayakan kemenangan tersebut dengan salah satu penggemar bocah laki-laki, mengacungkan jarinya ke udara dan berteriak di depan wajah anak tersebut.

Taylor Swift diperkirakan akan bergabung dengan Travis Kelce serta beberapa teman dan keluarga untuk pesta Malam Tahun Baru di wilayah Kansas City.



Taylor Swift Rayakan Natal Bersama Travis Kelce

Baca Juga: Ancol Catat Pengunjung Tertinggi Pascapandemi di Malam Tahun Baru 2024

Taylor Swift bersorak selama paruh pertama pertandingan antara Kansas City Chiefs dan Las Vegas Raiders di GEHA Field di Arrowhead Stadium. Denny Medley-USA TODAY Sports

Pekan lalu, Taylor Swift juga mendukung Travis Kelce bersama orang tuanya Andrea dan Scott Swift, serta saudara laki-lakinya, Austin Swift. Taylor Swift dan Travis Kelce meninggalkan stadion bersama setelah Chiefs kalah dalam pertandingan Hari Natal dari Las Vegas Raiders, 20-14.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Saat itu, Taylor Swift mengenakan topi Santa khas berwarna merah yang dihiasi nomor punggung pacarnya. Dia juga memadukan penampilan meriahnya dengan sweater merah dan rok kotak-kotak hitam.

Berbeda dengan Malam Tahun Baru dan Natal, pasangan ini tidak dapat merayakan Thanksgiving bersama tahun ini, karena Taylor Swift saat itu sedang menyelesaikan tur konsernya di Amerika Latin, sementara Travis Kelce menghabiskan hari itu sendirian di Missouri di tengah jadwal latihannya yang padat.

Taylor Swift pertama kali menghadiri pertandingan Chiefs pada September. "Ternyata, football itu luar biasa, kata Taylor Swift dalam wawancara dengan TIME. "Aku telah melewatkan seluruh hidupku."

2023 menjadi tahun yang besar bagi Taylor Swift. Selain dinobatkan sebagai Person of the Year versi TIME, Taylor Swift juga memecahkan rekor Elvis Presley sebagai artis solo dengan minggu terbanyak di No. 1 di chart album Billboard 200. Total minggu Taylor Swift di No. 1 naik menjadi 68 minggu setelah 1989 (Taylor's Version) miliknya mencatat satu minggu lagi di puncak, memecahkan rekor Elvis sebelumnya yaitu 67 minggu.

PEOPLE | BILLBOARD | DAILY MAIL

Pilihan Editor: Alasan Travis Kelce Absen di Perayaan Ulang Tahun Taylor Swift