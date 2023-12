Drakor 2024: Sinopsis Queen Woo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Queen Woo dijadwalkan tayang pada 2024. Namun, belum ada tanggal persis peluncurannya. Drama saeguk ini akan tayang dalam 8 episode. Dikutip dari Soompi, Queen Woo ditulis oleh Lee Byung Hak dan disutradarai oleh Jeong So Gyo. Jeong So Gyo sutradara yang pernah menggarap sejumlah drakor populer seperti Oh! My Gran, Perfect Game, dan Like Father, Like Son.

Sinopsis Queen Woo

Dikutip dari IMDb, Queen Woo menggambarkan pertempuran sengit setelah kematian raja kesembilan wilayah Goguryeo. Cerita bermul dari kehidupan Ratu Woo setelah kematian suaminya, Raja Gogukcheon.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah kematian raja, pertempuran antara suku-suku dimulai. Orang-orang dari lima suku berusaha merebut kekuasaan. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Ratu Woo harus secepatnya mencari raja baru. Akhirnya Ratu Woo memutuskan untuk menjalani pernikahan levirate atau menikah dengan saudara laki-laki mantan suami yang telah meninggal untuk mempertahankan kekuasaannya di Goguryeo.

Queen Woo dibintangi oleh Jeon Jong Seo sebagai Woo Hee (Ratu Woo), Kim Mu Yeol sebagai Eulpa So, Ji Chang Wook sebagai Raja Go Nam Mu, Jung Yoo Mi sebagai Woo Soon, Lee Soo Hyuk sebagai Go Bal Gi, Jung Jae Kwang sebagai Go Gye Su, Park Ji Hwan sebagai Mu Gol

Pilihan Editor: Drakor 2024: Queen of Tears Cerita Romansa yang Diperankan Kim Soo Hyun dan Kim Ji Won