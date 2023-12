10 Jejak Film dan Drama Lee Sun Kyun, Melekat dengan Image Ahjussi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kematian Lee Sun Kyun telah meninggalkan duka yang mendalam di hati para penggemar. Banyak yang menangisi kepergiannya secara mendadak usai ditemukan tak sadarkan diri dan tewas di mobilnya pada Rabu pagi, 27 Desember 2023 waktu setempat.

Sosok yang berkarakter di setiap film yang dibintanginya tak luput dari perhatian publik. Aktor kelahiran Seoul, 2 Maret 1975 ini sering melekat dengan citra Ahjussi, yang berarti om atau paman. Hal tersebut menjadi karakternya yang dikenang oleh fans dalam tiap mahakarya peninggalannya.

Ditambah lagi, ucapan duka mengalir dari netizen internasional. Mereka membagikan karya yang diperankan oleh mendiang Lee Sun Kyun semasa hidupnya. Lantas, apa saja film atau serial Lee Sun Kyung dalam sepak terjang kariernya di dunia sinema? Berikut daftar selengkapnya.

1. Coffee Prince (2007)

Drama Korea yang begitu melekat pada sosok Lee Sun Kyun adalah Coffee Prince. Tayang pada 2 Juli 2007, drama komedi romantis dengan total 17 episode ini menghadirkan Lee sebagai male second lead atau pemeran utama pria kedua setelah Gong Yoo yang berperan sebagai Han Gyul.

Drama ini mengisahkan Go Eun Chan yang diperankan oleh aktris Yoon Eun Hye. Dia merupakan perempuan yang bekerja sebagai pengantar barang yang sering dikira sebagai laki-laki karena penampilannya. Dalam drama ini, Lee Sun Kyun berperan sebagai Choi Han Sung, yakni produser rekaman, tak lain adalah sepupu Han Gyul. Sejak awal, dia sudah mengetahui Go Eun Chan adalah perempuan.

Jadi kesuksesan karier yang melambungkan namanya, Coffee Prince mencapai rating episode tertinggi dengan 29,9%. Tak hanya itu, drama ini juga meraih 2 penghargaan di Baeksang Arts Awards 2008 kategori Best New TV Director dan Leeding Actrees In TV.

Poster Coffee Prince. Foto: Asianwiki.

2. Paju (2009)

Dalam film yang berdurasi 1 jam 51 menit ini, Lee Sun Kyun meraih salah satu pencapaian kariernya dengan memenangkan Aktor Terbaik dari Las Palmas de Gran Canaria International Film Festival. Lee berperan sebagai Kim Joong Shik di film bergenre thriller romance ini.

Film berkisah tentang Choi Eun Mo (Seo Woo) yang berusia 15 tahun dan jatuh cinta pada gurunya, Joong Shik (Lee Sun Kyun), seorang pria yang misterius di kota Paju. Perasaannya terhadap Joong Shik berubah ketika mengetahui bahwa Joong Shik berpacaran dengan kakak perempuannya, Eun Soo (Shim Lee Yeong). Setahun kemudian, Joong Shik dan Eun Soo menikah, dan membuat Eun Mo tinggal bersama mereka.

Suatu hari, kecelakaan tragis menyababkan kematian Eun Soo. Eun Mo, yang masih terjebak dalam konflik batin untuk Joong Shik, tiba-tiba pergi ke India. Sekembalinya ke kota Paju, Eun-mo menggali lebih jauh tentang kematian kakak perempuannya dan berperang melawan masa lalu, cinta, dan kebenaran yang terpecah karena perasaannya terhadap Joong Shik.

3. Pasta (2010)

Drama yang dibintangi Lee Sun Kyun usai menikah pada 2009 ini juga membuat namanya makin dikenal. Karakternya yang khas dengan suara unik dan pembawaannya menjadikan aktor ini makin dilabeli sebagai "Ahjussi." Berperan sebagai chef di drama romcom Pasta, karya ini disambut baik oleh publik dan jadi salah satu drama terbaik di 2010.

Di drama ini, ia berperan sebagai Choi Hyun Wook, seorang koki ternama yang menjadi kepala koki di restoran La Sfera. Lee Sun Kyun beradu peran dengan aktris ternama Gong Hyo Jin. Drama profesi koki ini juga dibintangi Oh Sae Young, Kim San, Lee Hyung Chul, hingga Lee Sung Min.

4. Helpless (2012)

Helpless jadi salah satu film Lee Sun Kyun yang sukses memikat para penggemar di 2012. Film ini merupakan film thriller psikologis Korea Selatan yang ditulis dan disutradarai oleh Byun Young Joo berdasarkan novel laris All She Was Worth karya penulis Jepang Miyabe Miyuki.

Berkisah tentang seorang pria bernama Mun Ho (Lee Sun Kyun) yang mencari tunangannya, Seon Yeong (Kim Min Hee) yang menghilang tanpa jejak. Ia justru menemukan kebenaran yang gelap dan mengejutkan tentang perempuan yang dicintainya.

Helpless memulai debutnya di posisi teratas box office akhir pekan. Tercatat 3 hari setelah pemutaran perdananya pada 8 Maret, film ini ditonton oleh lebih dari 600 ribu penonton bioskop. Jadi favorit publik, Helpless merupakan film Korea ke-12 yang paling banyak ditonton di 2012, dengan 2,4 juta penonton.

